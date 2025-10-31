Advertisement
Baby Names 2025: नवंबर में जन्में बच्चों के लिए चुनें सुंदर यूनीक और धार्मिक नाम!

Babies Names: आप आपका बेटा नवंबर महीने में जन्मा है तो आपको अपने बच्चे के लिए कुछ सुंदर नाम चुनने चाहिए जिसका सटीक अर्थ भी हो और सुनने व बोलने में भी अच्छा लगे. आइए बेबी नेम लिस्ट देखते हैं.

Oct 31, 2025
Babies Names List In Hindi: आजकल हर कोई अपने बेटे या बेटी के लिए एकदम यूनीक और सुंदर नाम चाहते हैं जिसका एक सही और अच्छा अर्थ भी निकलता है. अगर आपके बेटे या बेटी का जन्म नवंबर महीने में हुआ है तो आपको भी अपने बच्चे के लिए सुंदर, ट्रेंडी और धार्मिक नाम चुनना चाहिए. क्योंकि नाम का प्रभाव आपके बच्चे पर जीवनभर बना रहता है. ऐसे में नाम चुनने में किसी भी तरह की हड़बड़ी न दिखाएं. इस कड़ी में हम कुछ यूनिक और नये नामों की लिस्ट देखेंगे जिसे आप नवंबर में जन्में बच्चों के लिए चुन सकते हैं. 

बेटे के लिए नाम
अमलेश : अमलेश का अर्थ शुद्ध होता है. इस नाम को आप अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं. 
अमीश : इस नाम का अर्थ ईमानदार और शुद्ध होता है. नवंबर में जन्में अपने बेटे के लिए यह सुंदर नाम भी चुन सकते हैं.
कार्तिक: नवंबर महीने से जुड़ा नाम अपने बेटे के लिए रखना है तो कार्तिक नाम चुन सकते हैं. जो शिव जी के पुत्र का नाम है. 
आरव: इस सुंदर से नाम का अर्थ होता है- 'शांत' या 'मधुर ध्वनि'.
निमेष: निमेष नाम का अर्थ है 'पलक झपकने जितना समय', निमेष का एक अर्थ है 'आंख की चमक'.

नवंबर में जन्मी बेटियों के लिए नाम
अन्या- अन्या नाम का अर्थ है दयालु. अन्या मा दुर्गा का एक रूप भी है. इस छोटे और एकदम अलग नाम को अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं.
कियारा- नवंबर में जन्मी बिटिया के लिए कियारा नाम चुन सकती है जिसका अर्थ है चमकदार और रोशनी.
दिव्यांका- दिव्यांका नाम आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं जिसका अर्थ है दिव्यता से युक्त एक तेजस्वी व्यक्तित्व.
अद्विका- अपनी बिटिया के लिए अद्विका नाम चुन सकते हैं जिसका अर्थ है अनोखी या बेमिसाल.
तनिष्का- देवी लक्ष्मी के अनेक नामों में से एक तनिष्का नाम अपनी बिटिया के लिए चुन सकते हैं जिसके एक अर्थ है सोने जैसी चमक.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

