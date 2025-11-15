Masik Shivratri 2025: नवंबर में कब है मासिक शिवरात्रि कब है? नोट करें शिववास योग, पूजा का शुभ मुहूर्त!

November 2025 Mein Masik Shivratri Kab Hai: नवंबर की मासिक शिवरात्रि पर्व मार्गशीर्ष मा​ह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि मनाई जाती है. इस दिन भक्त व्रत का संकल्प करते हैं और शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं. नवंबर 2025 में मासिक शिवरात्रि व्रत पर शिव जी की पूजा पर दो शुभ योग होंगे. मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि 18 नवंबर 2025 को हैं. वैसे तो शिवरात्रि पर पूरे दिन कभी भी पूजा अर्चना की जा सकती है, हालांकि निशित काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है. आइए इस कड़ी में पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और भद्राकाल के बारे में.

नवंबर 2025 मासिक शिवरात्रि कब है

दृक पंचांग के अनुसार नवंबर महीने में मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर 2025 को मंगलवार की सुबह 07:12 बजे हो रही है और तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर 2025 को बुधवार के दिन सुबह 09:43 बजे होगा. इस तरह निशित काल में 18 नवंबर 2025 को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा. शाम के समय शिव जी की पूजा की जाएगा और पूरे दिन व्रत रखा जाएगा.

मासिक शिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त

नवंबर 2025 में मासिक शिवरात्रि पर दो शुभ योग बन रहे हैं.आयुष्मान सुबह 08:09 बजे तक होगा. इसके बाद सौभाग्य योग होगा. आयुष्मान योग में पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है. आयु बढ़ती है. वहीं सौभाग्य योग में शिवजी की पूजा करने से भाग्य का साथ प्राप्त होता है. स्वाति नक्षत्र सुबह से पूरा रात होगा. मासिक शिवरात्रि की पूजा 18 नवंबर 2025 को निशित मुहूर्त में रात के 1140 बजे से रात 1233 बजे तक की जाएगी. मृत-सर्वोत्तम मुहूर्त देर रात 12:07 से शुरू होकर बीच रात 01:47 बजे तक होगा.

मासिक शिवरात्रि पर शिववास योग और भद्राकाल

मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि पर्व पर भद्रा का साया होगा. इस दिन भद्रा का पाताल लोक में वास होगा. भद्रा काल सुबह 07:12 बजे से शुरू होकर रात के 08:27 बजे तक होगा. मासिक शिवरात्रि पर शिववास भोजन में प्रात:काल से सुबह 07:12 बजे तक होगा. इसके बाद शिववास श्मशान में होगा.

