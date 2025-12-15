Ank Jyotish: चुनौतियां जिसके आगे टेकती हैं घुटने, कौन है यह 'योद्धा'? सिंगर हर्षदीप कौर का मूलांक खोलेगा रहस्य!

Harshdeep Kaur Birthday Mulank Prediction: अंक ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है, जिसमें प्रत्येक अंक का अपना एक विशेष अर्थ, ऊर्जा और महत्व बताया गया है. मूलांक से किसी जातक का ज्ञान, स्वभाव, व्यवहार और जीवन की दिशा को आसानी से समझा जा सकता है. किसी भी व्यक्ति के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसकी जन्मतिथि के आधार पर सबसे पहले मूलांक की गणना की जाती है, जो 1 से 9 के बीच होता है. हर मूलांक का एक खास ग्रह स्वामी होता है, जिसका गहरा प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है. 16 दिसंबर को सिंगर हर्षदीप कौर का जन्मदिन है. इस तारीख में जन्में जातकों का मूलांक 7 बनता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 7 वाले लोगों में क्या खूबियां होती हैं, जो इन्हें औरों से अलग बनाती हैं.

मूलांक 7 और ग्रह स्वामी

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 7 निकलता है. मूलांक 7 का ग्रह स्वामी केतु होता है. केतु का प्रभाव इन लोगों को गूढ़ ज्ञान, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी बनाता है. इसलिए इस मूलांक के जातकों की किस्मत अचानक चमक उठती है.

मूलांक 7 वालों का स्वभाव

मूलांक 7 के जातक अपने स्वभाव की वजह से अलग पहचान बनाते हैं. लाइफ स्टाइल की बात करें तो इस मूलांक के लोग अपने हिसाब से जीवन जीना पसंद करते हैं और स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं. इस मूलांक के जातक बहुत मेहनती होते हैं, साथ ही अपने परिवार और दोस्तों का खास ख्याल रखते हैं. ये उनकी जरूरतों को पूरा करने में हमेशा आगे रहते हैं. इनमें लोगों को अपनी बातों से तुरंत खुश करने की क्षमता होती है. इन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद होता है.

करियर और सफलता

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 7 के लोग करियर में अपनी मेहनत और विशेष क्षमताओं के दम पर उच्चाईयां छूते हैं. इस मूलांक के लोगों में आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है. ये अपनी मेहनत के बल पर करियर में ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं और समाज में भरपूर सम्मान पाते हैं. इस मूलांक के जातक कठिन समय या संकट की घड़ी कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने मन और दिमाग को शांत रखते हुए समस्या का समाधान खोजते हैं.

मूलांक 7 वालों की लव लाइफ

मूलांक 7 वाले अपने रिश्तों में भी गहराई पसंद करते हैं. ये थोड़े रहस्यमयी भी होते हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं, तो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ रिश्ता निभाते हैं. ये जिन लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, उसे जीवन भर निभाते हैं और रिश्ते को हरस्थिति में निभाते हैं. इसके अलावा इन्हें ऐसे साथी की तलाश होती है जो इनकी गहन सोच और एकांत की जरूरत को समझ सके.

