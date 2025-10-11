Numerology Number 1: मूलांक 1 के लोगों के लिए ये 4 रंग के कपड़े लकी, धारण करते ही सूर्य जैसी चमकेगी किस्मत और बरसेगा धन!

Numerology Number 1 Lucky Day and Color: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है. व्यक्ति का स्वभाव से लेकर उसका व्यक्तित्व के बारे में कई संभावनाओं पर गौर किया जा सकता है. वो कैसे सोचता है, मुसीबत में कैसे स्थिति संभालता है इन सब पर उसकी जन्म तिथि का बहुत प्रभाव होता है. इसी तरह आज की इस कड़ी में मूलांक 1 के बारे में बात करेंगे. किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है वे मूलांक 1 के जातक कहलाएंगे.

ऐसे होते हैं मूलांक 1 वाले लोग

मूलांक 1 के ग्रह स्वामी सूर्य देव है जिससे सूर्य से जुड़े ज्यादातर गुण इन जातकों में दिखती है. जैसे सूर्य नेतृत्व क्षमता, पिता, यश सम्मान और ऊर्जा के करक हैं ऐसे में ये सभी गुणा 1 नंबर के जातकों में देखे जाते हैं. जातक प्रभावशाली होते हैं, ऊंचे पद पर होते हैं और प्रतिष्ठावान होते हैं. इनमें लीडरशिप की अद्भुत क्षमता होती है. ये लोग बहुत मेहनती और शक्तिशाली होते हैं. हालांकि, इनमें अंहकार भी होता है. आइए जानें मूलांक 1 के जातकों का लकी रंग और लकी दिन क्या है.

मूलांक 1 वालों का लकी दिन

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 के जातकों के लिए रविवार का दिन अति शुभ माना जाता है. जातक इस दिन कोई काम शुरू करें या कोई बड़ा फैसला ले तो उसके सफल होने के चांसेज बहुत हैं. रविवार दिन ही किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन करें महीने की 19 और 28 तारीख पर अगर कोई रविवार पड़ रहा हो तो यह कितना भाग्याशाली दिन है इसका अंदाजा मूलांक 1 के लोग नहीं लगा सकते हैं. इस दिन तो बड़ी बिजनेस डील पर लिया फैसला जातकों के लिए मुनाफे वाला सिद्ध हो सकता है. इसके अलाव मूलांक 1 वालों के लिए सोमवार का दिन भी लकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 1 वालों का लकी रंग

मूलांक 1 वालों का लकी रंग पीला, नारंगी, लाल और गोल्डन/सुनहरा हो सकता है, यानी जरूरी काम पर, जॉब इंटर्व्यू के लिए और बिजनेस डील के लिए अगर जा रहे हैं तो जातक इसी रंग की पोशाक पहन कर निकलें.ये सारे सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं.

नारंगी: लाल और पीले रंग का मिश्रण वाला यह रंग सूर्य का ही है.

पीला: पीला रंग अति शुभ माना जाता है.

लाल: लाल रंग नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा का प्रतिक है.

गोल्डन/सुनहरा: मूलांक 1 वालों के लिए यह रंग भाग्यशाली है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: दिवाली पर दुरुस्त करें वास्तु, इन 5 चीजों को सही जगह पर रखते ही मां लक्ष्मी मुस्कुराकर करेंगी घर में प्रवेश!

और पढ़ें- Gajkesari Rajyog 2025: इस बार का गजकेसरी राजयोग अति शक्तिशाली, इन 3 राशि वालों के लिए खुल जाएगा पैसों का खजाना, बढ़ेगा भौतकि सुख!

और पढ़ें- Bhai Dooj 2025: भाई दूज के इन नियमों की अनदेखी करना हो सकता है अशुभ, जानें तिलक की सही दिशा और थाली की सामग्री!