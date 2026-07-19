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Numerology: नंबर 2 वालों की ये आदतें बन सकती हैं सबसे बड़ी दुश्मन, एक गलती पड़ सकती है भारी; ऐसे रखें खुद को मजबूत

Numerology Number 2 Behaviour: न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 का संबंध चंद्र से माना जाता है. कहा जाता है कि इस नंबर के लोग दिल से साफ, लेकिन बेहद इमोशनल होते हैं. न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु गुरु मन्या के मुताबिक, नंबर 2 की ऊर्जा असंतुलित होने पर इनका इमोशनल स्वभाव निगेटिव हैबिट्स में बदल सकता है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 19, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:45 PM IST
Numerology: नंबर 2 वालों की ये आदतें बन सकती हैं सबसे बड़ी दुश्मन, एक गलती पड़ सकती है भारी; ऐसे रखें खुद को मजबूत

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