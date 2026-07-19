/Numerology: नंबर 2 वालों की ये आदतें बन सकती हैं सबसे बड़ी दुश्मन, एक गलती पड़ सकती है भारी; ऐसे रखें खुद को मजबूत

Numerology: जो लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 का संबंध चंद्र (Moon) से माना जाता है. ऐसे लोग दिल के साफ, बेहद भावुक, संवेदनशील और सहयोगी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनकी कुछ मनोवैज्ञानिक कमजोरियां भी होती हैं, जो कई बार इनके व्यक्तिगत जीवन और सफलता के रास्ते में बाधा बन जाती हैं.