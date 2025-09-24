दशहरा-दिवाली से लेकर छठ महापर्व तक, अक्‍टूबर में मनेंगे कई व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट
दशहरा-दिवाली से लेकर छठ महापर्व तक, अक्‍टूबर में मनेंगे कई व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

October Festival List 2025: अक्‍टूबर महीने में इतने सारे व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं कि इसका हर दिन उत्‍सव का दिन है. दशहरा, दिवाली से लेकर करवा चौथ और छठ महापर्व समेत कई त्‍योहार अक्‍टूबर में मनाए जाएंगे. यहां देखें अक्‍टूबर 2025 फेस्टिवल की पूरी लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:08 AM IST
दशहरा-दिवाली से लेकर छठ महापर्व तक, अक्‍टूबर में मनेंगे कई व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

October Vrat Tyohar 2025: व्रत-त्‍योहार के लिहाज से साल 2025 का सबसे महत्‍वपूर्ण महीना है अक्‍टूबर. इस महीने में इतने सारे व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं कि इसे त्‍योहारी महीना कहना बेहतर होगा. अक्‍टूबर महीने का कैलेंडर व्रत-त्‍योहार से भरा पड़ा है. नवरात्रि की महानवमी तिथि से शुरू हो रहा अक्‍टूबर महीना अक्षय नवमी के दिन समाप्‍त होगा. इस बीच दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, छठ आदि कई हिंदू महापर्व मनाए जाएंगे. आइए देखते हैं अक्‍टूबर में पड़ रहे सभी पर्व और उनकी तारीखें. 

अक्‍टूबर 2025 व्रत-त्योहार लिस्‍ट 

1 अक्टूबर 2025 - शारदीय नवरात्रि की महानवमी है. इस दिन मां सिद्धिदात्री की भक्ति भाव से पूजा की जाएग और हवन व कन्‍या-पूजन होगा. इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा. 
2 अक्टूबर 2025 - दशहरा महापर्व मनाया जाएगा. इसे विजयादशमी भी कहते हैं. इस दिन रावण दहन होता है. साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है.
3 अक्टूबर 2025 - पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है.
4 अक्टूबर 2025 - शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. यह आश्विन माह का दूसरा प्रदोष होगा. 
6 अक्टूबर 2025 - कोजागरी और शरद पूर्णिमा है. इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, मान्‍यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी अमृत बरसाती है. 
7 अक्टूबर 2025 -  वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती 
10 अक्टूबर 2025 - करवा चौथ व्रत रखा जाएगा. सुहागिनें निर्जला व्रत रखेंगी और रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलेंगी. 

11 अक्टूबर 2025 - रोहिणी व्रत
13 अक्टूबर 2025 - अहोई अष्टमी मनाई जाएगी. इसी दिन मासिक कालाष्टमी भी है. 
17 अक्टूबर 2025 - तुला संक्रांति है. इस दिन सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे.  
17 अक्टूबर 2025 - रमा एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह कार्तिक माह की पहली एकादशी होती है. 
18 अक्टूबर 2025 - धनतेरस मनाई जाएगी. इसी दिन शनि प्रदोष व्रत भी है.
19 अक्टूबर 2025 - नरक चौदस मनेगी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं. 
20 अक्टूबर 2025 - दीवाली महापर्व मनाया जाएगा और कार्तिक माह की अमावस्या की इस रात को मां लक्ष्‍मी की पूजा की जाएगी. 
22 अक्टूबर 2025 - गोवर्धन पूजा और गुजराती नया साल 
23 अक्टूबर 2025 - भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व मनाया जाएगा. 
25 अक्टूबर 2025 - विनायक चतुर्थी मनेगी. साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत होगी.  
26 अक्टूबर 2025 - लाभ पंचमी के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. छठ का खरना भी इसी दिन होगा. 
27 अक्टूबर 2025 - छठ महापर्व के तहत सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा.
28 अक्टूबर 2025 - छठ महापर्व का सुबह का अर्ध्य दिया जाएगा. इसके साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा.
30 अक्टूबर 2025 - गोपाष्टमी 
31 अक्टूबर 2025 - अक्षय नवमी 

