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अक्‍टूबर में आएगी त्‍योहारों की असली बहार, नवरात्र, दशहरा-करवा चौथ समेत पड़ेंगे ये बड़े पर्व, मोबाइल में सेव कर लें पूरी लिस्ट

अक्टूबर 2026 में पितृ पक्ष समाप्‍त होंगे और इसके बाद नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, महानवमी, दशहरा और करवा चौथ समेत कई प्रमुख पर्व पड़ेंगे. देखें अक्टूबर के सभी व्रत-त्योहारों की तारीख और पूरी लिस्ट.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 21, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:18 AM IST
अक्‍टूबर में आएगी त्‍योहारों की असली बहार, नवरात्र, दशहरा-करवा चौथ समेत पड़ेंगे ये बड़े पर्व, मोबाइल में सेव कर लें पूरी लिस्ट
Image Credit: अक्‍टूूबर 2026 के सभी हिंदू व्रत-त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट. (Photo-AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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