Dhan pane ke Tulsi upay : अमीर बनने के लिए हिंदू धर्म, वास्‍तु शास्‍त्र, ज्‍योतिष शास्‍त्र से लेकर तंत्र-मंत्र तक में कई टोटके-उपाय बताए गए हैं. इनमें कुछ उपाय बेहद आसान भी हैं और प्रभावी भी हैं. ये उपाय करने से घर में बरकत बढ़ती है, कुछ ही दिन में धन-समृद्धि बढ़ने लगती है. मां लक्ष्‍मी की कृपा से दिन बदलने लगते हैं. यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो शुक्रवार से एक खास उपाय करने लगें.

यह भी पढ़ें: दुश्‍मन शनि की राशि में आकर भिड़ेंगे सूर्य, 2026 में 4 राशि वालों को मिलेगी ऐसी सक्‍सेस, रेड कारपेट पर होगा वेलकम

शुक्रवार को तुलसी में चढ़ाएं दूध

Add Zee News as a Preferred Source

दूध का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है. शुक्र ग्रह धन-विलासिता के कारक हैं. तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना बेहद शुभ फल देता है. ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं. शुक्रवार को स्‍नान करके साफ कपड़े पहनकर तांबे, पीतल के पात्र में साफ जल लें साथ ही उसमें थोड़ा कच्‍चा दूध मिलाएं. फिर ये दूध मिश्रित जल तुलसी के पौधे में अर्पित करें. ऐसा करने से मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और जल्‍द धन प्राप्ति के योग बनते हैं.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

शाम को जलाएं घी का दीपक

साथ ही रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. यह मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है. संभव हो सके तो शुक्रवार की रात को मां लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा करें. उन्‍हें केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं. ऐसा करने से भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी सुख-सौभाग्‍य का वरदान देते हैं.

इसके साथ-साथ शुक्रवार की सुबह तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद उसकी एक टहनी में कलावा भी बांध दें. इससे भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं. पूजा के बाद तुलसी की परिक्रमा भी करें.

यह भी पढ़ें : पूरे साल नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, 2026 में सूर्य की तरह चमकेगा भाग्‍य, पढ़ें वार्षिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)