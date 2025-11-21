Advertisement
Hindi Newsधर्म

शुक्रवार को तुलसी में क्‍या डालने से बरसता है पैसा? धन प्राप्ति के लिए बेहद ताकतवर है ये टोटका

Tulsi Upay: तुलसी के पौधे को मां लक्ष्‍मी का रूप माना जाता है. इसलिए तुलसी की पूजा की जाती है, रोज जल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है. यदि आप अपार धन पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन तुलसी का एक उपाय कर लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:53 AM IST
Dhan pane ke Tulsi upay : अमीर बनने के लिए हिंदू धर्म, वास्‍तु शास्‍त्र, ज्‍योतिष शास्‍त्र से लेकर तंत्र-मंत्र तक में कई टोटके-उपाय बताए गए हैं. इनमें कुछ उपाय बेहद आसान भी हैं और प्रभावी भी हैं. ये उपाय करने से घर में बरकत बढ़ती है, कुछ ही दिन में धन-समृद्धि बढ़ने लगती है. मां लक्ष्‍मी की कृपा से दिन बदलने लगते हैं. यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो शुक्रवार से एक खास उपाय करने लगें. 

शुक्रवार को तुलसी में चढ़ाएं दूध 

दूध का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है. शुक्र ग्रह धन-विलासिता के कारक हैं. तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना बेहद शुभ फल देता है. ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं. शुक्रवार को स्‍नान करके साफ कपड़े पहनकर तांबे, पीतल के पात्र में साफ जल लें साथ ही उसमें थोड़ा कच्‍चा दूध मिलाएं. फिर ये दूध मिश्रित जल तुलसी के पौधे में अर्पित करें. ऐसा करने से मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और जल्‍द धन प्राप्ति के योग बनते हैं. 

शाम को जलाएं घी का दीपक 

साथ ही रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. यह मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है. संभव हो सके तो शुक्रवार की रात को मां लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा करें. उन्‍हें केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं. ऐसा करने से भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी सुख-सौभाग्‍य का वरदान देते हैं.  

इसके साथ-साथ शुक्रवार की सुबह तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद उसकी एक टहनी में कलावा भी बांध दें. इससे भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं. पूजा के बाद तुलसी की परिक्रमा भी करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

