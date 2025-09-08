Temple Mystery: देश को वो इकलौता स्थान, जहां बिना पिंडदान के ही पितरों को दिलाई जाती है मुक्ति; देशभर से आते श्रद्धालु
Temple Mystery: देश को वो इकलौता स्थान, जहां बिना पिंडदान के ही पितरों को दिलाई जाती है मुक्ति; देशभर से आते श्रद्धालु

Temple Mystery in Hindi: पितरों की मुक्ति के लिए पितृ पक्ष में पिंड दान का विधान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक स्थान ऐसा भी है. जहां बिना पिंडदान के ही पितरों को मुक्ति दिलाई जाती है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:00 AM IST
Temple Mystery: देश को वो इकलौता स्थान, जहां बिना पिंडदान के ही पितरों को दिलाई जाती है मुक्ति; देशभर से आते श्रद्धालु

Why Shivling Donation is Done in Kashi: भादो मास की पूर्णिमा को चंद्रग्रहण, और इसके अगले दिन, यानी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से पितृपक्ष. ये दोनों तिथियां एक दूसरे से ऐसे प्रभावित हैं कि देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने इसे महायोग का नाम दिया. इसकी वजह ये है कि इस चंद्रग्रहण का असर धरती पर 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहता है. इन्हीं पंद्रह दिनों में इस बार पितृपक्ष भी आ रहा है. तो क्या ये भी चंद्रग्रहण के साये में होगा? इससे पितरों को किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण विधि में किसी खास बात का ध्यान रखना होगा? और क्या पिंडदान ही पितरों की मुक्ति का एकमात्र जरिया है? इन सब सवालों के जवाब के लिए हम आपको काशी की एक ऐसी जगह ले चलते हैं, जहां बिना पिंडदान के ही पितरों को मुक्ति दिलाई जाती है. यहां किया जाता है शिवलिंग दान, हमारी रिपोर्ट से समझिए ये पूरा रहस्यमयी विधि विधान. 

दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है काशी

तो स्वागत है आपका भगवान शिव की नगरी काशी के इस अद्भुत मठ जंगमवाड़ी में. यहां आते ही लोग शीश नवाते हैं, क्योंकि यहां तरफ शिव ही शिव हैं. आजकल के बहुत सारे लोगों खासकर युवा पीढ़ी सनातन के इस अद्भुत मठ के बारे में नहीं जानती होगी. यह मठ भगवान शिव की नगरी काशी के जंगमवाड़ी में है. मठ के 86वें पीठाधीश्वर जगद्गुरु डॉ. चन्द्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने मठ की प्राचीनता के बारे में बताया.

काशी के बारे में जो सामान्य जानकारी हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसके मुताबिक काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरों में से एक है. ये वो नगर है, जिसे भगवान विष्णु ने शिव-पार्वती को भेंट में दिया था. तब से ये भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है. आज भी जब हम बनारस या काशी की बात करते हैं, तो हमारे मन में घाटों और मंदिरों की छवियां सबसे पहले आती है. लेकिन काशी सिर्फ यही नहीं है, ये वो धरती है जहाँ भारत की प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं. जैसे एक परंपरा है शिवलिंग दान की.

काशी में क्यों किया जाता है शिवलिंग दान?

अब सवाल ये है कि पितरों की मुक्ति के लिए यहां शिवलिंग दान क्यों किया जाता है. ये ऐसा रहस्य है, जो हमारी जिज्ञासा को लगातार बढ़ाए जा रहा था. लेकिन जानकारी से पहले जो हमारे सामने अद्भुत दृश्य था, वो चकित कर देने वाला था. मठ में चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग, रैक्स पर करीने से रखु हुए. मठ के हर कमरों का ये दृश्य हमें शिव भक्ति से विभोर किए जा रहा था.

इस मठ में प्रवेश आमतौर पर उन्हीं लोगों को मिलता है, जिन्हें खास मंजूरी मिलती है. जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो बनारस के अपने शुरुआती दौरे में इस मठ में आए थे. समान्यतौर पर मठ के शिवलिंग वाले कमरं में उन्हीं को एंट्री मिलती है, जिसे अपने पितरों के नाम शिवलिंग दान का विधान पूरा करना होता है. 

आदि शंकराचार्य ने की थी स्थापना

ज्ञात इतिहास के मुताबिक काशी में इस मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी. उसके बाद से सभी शासकों ने, यहां तक कि मुगल बादशाहों ने भी इस मठ को प्राचीन और पवित्र मानते हुए संरक्षण दिया.

शिवलिंग दान दरअसल दक्षिण के लिंगायत समुदाय के संस्कारों में से एक है. ये समुदाय सनातन की शैव परंपरा को मानता है. यानी शिव को अपना इष्टदेव मानता है. लेकिन काशी के इस मठ में आज तमाम राज्यों से लोग आते हैं और इस परंपरा के तहत अपने पितरों का तर्पण और मोक्ष प्राप्ति के लिए शिवलिंग दान करते हैं. 

कोई भी शिवभक्त कर सकता है दर्शन

यहां किसी सनातन के किसी समुदाय विशेष या संप्रदाय के लिए मनाही जैसी चीज नहीं है. बस शर्त ये है कि भगवान शिव में आस्था गहरी हो. ये जरूरी ये है, क्योंकि शिव की नगरी में जंगमवाड़ी मठ की स्थापना ही भगवान शिव की महिमा के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी. मठ के पीठाधीश्वर बताते हैं, इस जगह का जिक्र सनातन के वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Temple Mystery in Hindi

