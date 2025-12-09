Advertisement
भारत का एकमात्र तीर्थ जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ, रंग बदलता है शिवलिंग, स्‍वयं नाग करते हैं भक्‍तों की रक्षा

Srisailam Temple : हिंदू धर्म में ज्‍योतिर्लिंग और शक्तिपीठ महत्‍वपूर्ण तीर्थस्‍थान माने गए हैं. भारत और इसके करीबी देशों में भी ज्‍योतिर्लिंग और शक्तिपीठ विराजमान हैं. आज हम एक ऐसे अनोखे स्‍थान के बारे में जानते हैं जहां ज्‍योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एकसाथ हैं, जिससे इस मंदिर में दर्शन करने और तीर्थ करने का दोगुना पुण्‍य भक्‍तों को प्राप्‍त होता है. 

Dec 09, 2025
Srisailam Jyotirlinga : आंध्र प्रदेश के नल्लमला वन के दिल में स्थित श्रीशैलम एक ऐसा दुर्लभ स्‍थान है जो अपनी दिव्यता और रहस्‍यमयी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. साथ ही इस स्‍थान की एक बड़ी खासियत यह है कि श्रीशैलम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं. यानी कि एक स्‍थान पर जाकर 2 तीर्थ करने का पुण्‍य प्राप्‍त होता है. साथ ही शिव और शक्ति दोनों के संगम का भी स्‍थल है. 

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और भ्रामराम्बा शक्तिपीठ

श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन शक्तिपीठ है और भ्रामराम्बा शक्तिपीठ भी है. मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को लेकर लोगों का मानना है कि इस स्‍थान पर एक विशेष ऊर्जा है. भक्तों का मानना है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है. 

यह भी पढ़ें: खाली जेब, नौकरी पर संकट, लव लाइफ में प्राब्‍लम...अगले डेढ़ साल 2 राशि वालों पर कहर ढाएगी शनि की ढैय्या

रंग बदलता है शिवलिंग 

यह मंदिर काफी रहस्‍यमयी है. कहा जाता है कि श्रीशैलम का ज्योतिर्लिंग अपना रंग बदलता रहता है. यह दिन में 3 बार रंग बदलता है. सुबह के समय यह ज्‍योतिर्लिंग हल्का सफेद, दोपहर में पीला और शाम होते होते लालिमा लिए हुए दिखता है. 

यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां पांच गुप्त शिवलिंग स्थापित किए थे. ये शिवलिंग कहां हैं, इसकी जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही है. 

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा आदित्‍य मंगल राजयोग, 4 राशि वाले जहां जाएंगे वहां बिछ जाएंगे नोट, करेंगे राज

देवी सती का गिरा था गला 

भ्रामराम्बा शक्तिपीठ मंदिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास ही स्थित है, जो माता के शक्तिपीठों में से एक है. पौराणिक कथा के अनुसार, देवी सती का गला यहां गिरा था, और देवी को भ्रामरी के रूप में पूजा जाता है. इतना ही नहीं 16वीं सदी की एक कथा के अनुसार इस मंदिर की रक्षा एक दिव्‍य सर्प करता है. माना जाता है कि इन नाग देवता की उपस्थिति हर समय मंदिर में रहती है और वे मंदिर की परिक्रमा करने वाले भक्‍तों की रक्षा करते हैं. 

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानिए क्‍या है आपकी असली ताकत, जानेंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, सितारों की तरह चमकेंगे

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

