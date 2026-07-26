/भगवान नहीं, ओरछा के असली राजा हैं श्रीराम!... जानिए क्यों देश के इस इकलौते मंदिर में पुलिस देती है गार्ड ऑफ ऑनर

मध्य प्रदेश का ओरछा शहर अपने आप में बहुत खास है. यहां स्थित राम राजा सरकार का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. इस मंदिर की सबसे अनोखी बात ये है कि यहां भगवान राम को सिर्फ ईश्वर नहीं, बल्कि ओरछा का असली राजा माना जाता है.
भारत में यह अकेला ऐसा स्थान है जहां भगवान राम को एक राजा की तरह पूजा जाता है. यही वजह है कि राज्य की पुलिस आज भी रोजाना उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी बंदूकों से सलामी देती है.
ओरछा का यह मंदिर किसी आम मंदिर की तरह नहीं दिखता. यह असल में एक भव्य राजमहल है. यहां भगवान राम एक राजा की तरह अपने दरबार में विराजमान हैं.
सुबह की पहली आरती से लेकर रात को उनके शयन तक, सारे काम राजशाही कायदे कानून से होते हैं. यहां आने वाले भक्त भी किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने राजा की कचहरी में हाजिरी लगाने के भाव से आते हैं.
ओरछा की सरजमीं पर सिर्फ एक ही राजा का हुक्म चलता है और वे हैं भगवान राम. इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान रोज नियम से उन्हें सशस्त्र सलामी देते हैं.
ये सम्मान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दिया जाता है. मंदिर परिसर में जवानों द्वारा दी जाने वाली इस सलामी को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों सैलानी और श्रद्धालु जुटते हैं.
इस मंदिर के बनने के पीछे एक बहुत सुंदर पौराणिक कहानी जुड़ी है. कहा जाता है कि ओरछा की महारानी कुंवरि गणेश भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थीं.
अपने पति राजा मधुकर शाह से जिद करके वे श्रीराम को ओरछा लाने के लिए अयोध्या गईं. सरयू नदी के किनारे उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की. महारानी की सच्ची भक्ति से खुश होकर बाल राम उनके साथ ओरछा चलने को तैयार हो गए.
ओरछा आने से पहले बाल रूप में प्रकट हुए श्रीराम ने महारानी के सामने दो शर्तें रखी थीं. पहली शर्त यह थी कि वे ओरछा में राजा बनकर ही रहेंगे. दूसरी शर्त यह थी कि जहां वे पहली बार बैठ जाएंगे, वहां से कभी दूसरी जगह नहीं उठेंगे.
महारानी ने दोनों शर्तें मान लीं. ओरछा पहुंचकर महारानी ने उन्हें सबसे पहले अपने महल के रसोईघर में बिठा दिया. शर्त के मुताबिक भगवान राम वहीं स्थापित हो गए और वही महल आज विश्व प्रसिद्ध राम राजा सरकार मंदिर बन गया.
(Disclaimer)-इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक कथाओं और स्थानीय परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक केवल पौराणिक और सांस्कृतिक जानकारी पहुंचाना है. इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी या घटना की प्रमाणिकता का दावा नहीं किया जाता है.