पद्मिनी एकादशी पर बना सर्वार्थ सिद्धि योग, पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सिर्फ 30 मिनट का, देखें 27 मई का पंचांग

27 May Ka Panchang: अधिकमास या पुरुषोत्‍तम महीने का हर दिन पुण्‍य कमाने के लिए खास होता है, उस पर इसकी दोनों एकादशी को तो विशेष महत्‍व दिया गया है. आज ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की पहली एकादशी है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं. 27 मई 2026, बुधवार को पद्मिनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है.

आज पद्मिनी एकादशी व्रत रखें, शुभ मुहूर्त में भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. साथ ही बुधवार होने से आज प्रथमपूज्‍य गणेश जी की पूजा-अर्चना करें. देखें आज के शुभ-अशुभ काल, योग और नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.

27 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 27 May 2026)

आज की तिथि - सुबह 06:22 बजे तक ज्‍येष्‍ठ अधिक शुक्‍ल एकादशी तिथि रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. लेकिन उदयातिथि के चलते एकादशी व्रत 27 मई को ही रखा जाएगा.

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आज का वार - बुधवार

आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे.

आज का नक्षत्र - सुबह 05:56 बजे तक हस्‍त नक्षत्र रहेगा इसके बाद पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज के योग - तड़के सुबह 03:10 बजे से पूरे दिन व्‍यातीपात योग रहेगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 05:26 बजे से 05:56 बजे तक आधा घंटे सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इस योग में पूजा करना अत्‍यंत शुभ फल देगा और मनोकामनाएं पूरी करेगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे

सूर्यास्त - शाम 07:02 बजे

चन्द्रोदय - दोपहर 03:46 बजे

चन्द्रास्त - 28 मई की तड़के सुबह 03:18 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil (कोई मुहूर्त नहीं)

अमृत काल - 26 व 27 मई की मध्‍यरात्रि 01:07 बजे से 02:52 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 12:24 PM बजे से 02:03 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 07:25 बजे से 09:04 बजे तक

कुलिक - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक

वर्ज्यम् - दोपहर 02:40 बजे से शाम 04:25 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)