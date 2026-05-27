3 साल में आई आज की अधिकमास एकादशी पर पढ़ें राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी की कथा, आरती भी करें

Padmini Ekadashi Vrat Katha: 3 साल में अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्‍व है. मान्‍यता है कि यह एकादशी व्रत करने से जीवन के सारे दुख-कष्‍ट दूर हो जाते हैं. साथ ही धन-समृद्धि, सौभाग्‍य और खुशहाली बढ़ती है. आज अधिकमास या पुरुषोत्‍तम मास की पद्मिनी एकादशी है. इस महीने को मलमास भी कहते हैं. यहां पढ़ें पद्मिनी एकादशी की राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी की कहानी.

अधिकमास पद्मिनी एकादशी व्रत कथा (Padmini Ekadashi Vrat Katha 2026)

प्राचीन समय में त्रेतायुग में कार्तवीर्य नाम के एक महान राजा थे. वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी. संतान न होने के कारण राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे. राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा-पाठ किए, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई.

एक दिन राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए. दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया. राजा कार्तवीर्य ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ. तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया.

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रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर चिंतित रहने लगीं. एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता अनसूया माता के आश्रम पहुंचीं. रानी ने माता अनसूया को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई.

तब माता अनसूया ने रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर कहा - ''हे देवी! अधिकमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि आप विधिपूर्वक व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी.''

तब रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियमपूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया. माता अनुसूया द्वारा बताई गई विधि का पालन करते हुए पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन-कीर्तन किए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान-दक्षिणा दी. फिर व्रत का पारण किया.

रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए. साथ ही वरदान मांगने के लिए कहा- ''हे देवी! मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं. वर मांगो.'' तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा-''प्रभु! मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो.'' इस पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए.

कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया. वही पुत्र आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ. कहा जाता है कि उसमें हजार भुजाओं का बल था और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की.

रानी पद्मिनी के नाम पर ही इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा गया. यह व्रत करने से संतान सुख मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साथ कथा पढ़ने-सुनने के बाद भगवान विष्‍णु की आरती भी गाएं.

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विष्णु जी की आरती (Om Jai Jagdish Hare Aarti in Hindi)

ओम जय जगदीश हरे , स्वामी जय जगदीश हरे।

भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे।

ओम जय जगदीश हरे।

जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का।

स्वामी दुःख विनसे मन का।

सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥

ओम जय जगदीश हरे।

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी,

स्वामी शरण गहूं मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी,

ओम जय जगदीश हरे।

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी,

स्वामी तुम अन्तर्यामी।

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी,

ओम जय जगदीश हरे।

तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता,

स्वामी तुम पालन-कर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता।

ओम जय जगदीश हरे।

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,

स्वामी सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति।

ओम जय जगदीश हरे।

दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे,

स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे।

ओम जय जगदीश हरे।

विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा,

स्वमी पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, संतन की सेवा।

ओम जय जगदीश हरे।

श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे,

स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे।

ओम जय जगदीश हरे।

भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय...