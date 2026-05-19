100 साल पहले महिला के दान से बना था मंदिर... बदले की आग में टूटा और अब पूरी दुनिया में बटोर रखा सुर्खियां

'साजिश से ज्यादा विरासत की उम्र होती है...' ये बात पाकिस्‍तान के लाहौर के जैन मंदिर पर सटीक बैठती है. जिसे एक महिला ने अपनी जमा-पूंजी देकर बनवाया था… लेकिन कुछ साल बाद वही मंदिर नफरत और बदले की आग में राख हो गया. कई साल तक उसका सिर्फ ढांचा ही बचा रहा. पर वक्‍त बदला... अब एक बार फिर पाकिस्‍तान के लाहौर का यह जैन मंदिर चर्चा में है.

पाकिस्‍तान के लाहौर प्रशासन ने बंटवारे के बाद बदल दिए गए सड़कों, गलियों और चौकों के नाम फिर से पुराने हिंदू, सिख, जैन और ब्रिटिश काल के नामों से बदलने की पहल शुरू की है. ताकि सांस्‍कृतिक विरासत को फिर से पुराना मुकाम मिले. इसके तहत लाहौर के बाबरी मस्जिद चौक का नाम जैन मंदिर चौक कर दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

दर्द और बिछड़ती विरासत की कहानी

जिस जैन मं‍दिर के नाम पर लाहौर के बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदला गया है, उसकी कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है. बल्कि दर्द और बिछड़ती विरासत की कहानी है. क्‍योंकि जिस चौक पर लोग यूं ही गुजर जाते हैं, वहां कभी घंटियों की आवाज गूंजती थी…एक अलग ही माहौल होता था. इस इलाके का नाम ही 'जैन मंदिर चौक' हुआ करता था. फिर आया वो दौर जिसने सब बदल दिया.

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पहले पार्टिशन, फिर दंगे

करीब 100 साल पहले 1930 से 1940 के बीच एक जैन महिला द्वारा दान किए गए पैसों से लाहौर के ओल्ड अनारकली इलाके में इस दिगंगर जैन म‍ंदिर का निर्माण हुआ था. उस समय लाहौर में जैन समुदाय बड़ी संख्‍या में रहता था, लेकिन 1947 के पार्टिशन ने इस मंदिर के कदरदान ही नहीं छोड़े. सारे जैन भारत चले आए.

लिहाजा मंदिर में होने वाले पूजा-पाठ का दौर थम गया. धीरे-धीरे मंदिर का वैभव भी जाता रहा लेकिन जैन वास्‍तुकला को संजोए यह मंदिर सीना तान कर खड़ा रहा.

1992 में जब भारत में बाबरी मस्जिद को लेकर दंगे हुए थे तो पड़ोसी मुल्‍क ने बदले की आग में कई मंदिरों को जला डाला, ध्‍वस्‍त कर दिया. लाहौर का यह जैन मंदिर भी दंगों की चपेट में आया और फिर बचा रहा सिर्फ उसका खंडहर. दशकों तक मंदिर इसी हाल में रहा

अब पूरी दुनिया में चर्चा

उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB) की देखरेख में सरकार ने मंदिर का पूरी तरह से जीर्णोद्धार (Restoration) करवाया है.

ऐतिहासिक महत्‍व के इस जैन मंदिर के बचे हुए मूल ढांचे को सुरक्षित कर नया रूप दिया गया है. जिसके बाद अब हाल ही में पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर की साझी सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने के एक बड़े कदम के तहत इस इलाके का नाम फिर से बदलकर 'जैन मंदिर चौक' कर दिया है.

जबकि 1992 की घटना के बाद इस चौक का नाम बदलकर 'बाबरी मस्जिद चौक' कर दिया गया था. अब सोशल मीडिया और इतिहास प्रेमियों के बीच इसकी कहानी तेजी से वायरल हो रही है. साथ ही यह खबर ग्‍लोबल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही है.