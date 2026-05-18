Hast Rekha: हाथ में ऐसी धन रेखा वाले लोग होते बेहद भाग्यशाली, समाज में कमाते हैं खूब प्रतिष्ठा और धन

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों की लकीरें महज रेखाएं नहीं, बल्कि हमारे भविष्य और व्यक्तित्व को भी दर्शाती हैं. हथेली में मौजूद सभी रेखाओं में धन रेखा का विशेष महत्व है. यही वजह है कि अधिकांश लोग इस रेखा के बारे में जानना चाहते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो यह रेखा न सिर्फ इंसान की आर्थिक समृद्धि का संकेत देती है, बल्कि यह भी बताती है कि आप समाज में कितना मान-सम्मान और यश प्राप्त करेंगे. ऐसे में आइए, अब विस्तार से जानते हैं कि हथेली में धन रेखा का क्या महत्व है और यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है.

क्या है धन रेखा और कहां स्थित होती है?

हस्तरेखा शास्त्र में धन रेखा की कोई एक निश्चित स्थिति नहीं होती, लेकिन मुख्य रूप से यह कनिष्ठा उंगली (छोटी उंगली) के नीचे स्थित बुध पर्वत से शुरू होती है. यह रेखा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा से निकलकर भी ऊपर की ओर जा सकती है. अगर, यह रेखा सीधी, गहरी और बिना किसी काट-छांट के है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. जबकि, लहरदार या टूटी हुई रेखाएं धन की कमजोर स्थिति को दर्शताी है.

मजबूत धन रेखा क्या देती है संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, जिन जातकों की हथेली में धन रेखा स्पष्ट और पुष्ट होती है, वे भाग्य के धनी माने जाते हैं. ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन से जुड़ी बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता. साथ ही ऐसी धन रेखा वाले लोग व्यापार, निवेश और नौकरी में अपनी बुद्धिमानी से ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं. इसके अलावा धन के साथ-साथ इन्हें समाज में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में पहचान मिलती है.

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हथेली में 'M' का निशान

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर 'M' की आकृति बनना एक दुर्लभ और बेहद शुभ संकेत है. यह आकृति जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के मेल से बनती है. हथेली में 'M' चिह्न वाले लोग आमतौर पर बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं. हालांकि इनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद इनकी किस्मत तेजी से बदलती है. खासतौर पर विवाह के बाद इनकी आर्थिक उन्नति रफ्तार पकड़ लेती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)