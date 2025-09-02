Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी बन रहा है बुध योग, जानें यह शुभ या अशुभ, कितना धन कमाते हैं जातक!
Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी बन रहा है बुध योग, जानें यह शुभ या अशुभ, कितना धन कमाते हैं जातक!

Palmistry Reading In Hindi: हथेली की रेखाएं जीवन के बारे में बहुत सी जानकारियां देती हैं. व्यक्ति की पर्सनालिटी व जीवन से जुड़ी भविष्यवाणियां हथेली देखकर की जा सकती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:01 AM IST
Palmistry Reading
Palmistry Reading

Palmistry: हथेली की रेखाएं किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत सी बाते कहती हैं और बताती हैं. व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके जीवन से जुड़ी अने भविष्यवाणियां हाथ की रेखाओं से ही कर पाना संभव हो जाता है. हथेली की रेखाओं से धन, सेहत, विवाह जैसी बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है. ठीक वैसे ही हाथ में बनने वाले पर्वतों से व्यक्ति के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. इस कड़ी में हम हथेली पर बनने वाले बुध योग से जुड़ी जानकारियां हासिल करेंगे.

कैसे बनता है बुध योग
ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की हथेली पर बुध योग बना हो उसे समाज में बहुत मान-सम्मान मिलता है और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं. हस्तरेखा शास्त्र में बुध योग का बहुत महत्व बताया गया है, बुध योग को अति शुभ माना जाता है. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, दाहिने हाथ में अगर बुध पर्वत विकसित हो और चंद्र पर्वत से बुध पर्वत तक एक धनुषाकार रेखा जा रही हो और रेखा में कहीं तोड़ न हो या रेखा कमजोर न हो, बहुत मोटी न हो तो ऐसे व्यक्ति की हथेली पर बुध योग का निर्माण होता है.

बुध योग का बनना होता है अति शुभ
हस्त रेखा शास्त्र की मानें तो जिस भी व्यक्ति की हथेली पर बुध योग बनता है वह व्यक्ति के सफल बिजनेसमैन हो सकता है. धन का अभाव ऐसे लोगों को कभी नहीं होता है और ऐसे लोग समाज में बहुत सम्मान पाते हैं. शारीरिक रूप से ऐसे लोग स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं. ये लोग अति चंचल स्वभाव के होते हैं. बड़े फैसले लेने में कन्फ्यूज नहीं होते हैं और बहुक बुद्धिमान होते हैं. शत्रुओं को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते हैं.

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो बुध योग का शुभ और पूर्ण परिणाम तभी मिलता है जब बुध पर्वत ऊंचाई और  लालिमा लिए हुए विकसित हो.हथेली के बाहर निकला हो और सूर्य की ओर इसका झुकाव न हो. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

