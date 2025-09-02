Palm Astrology: कम समय में अथाह संपत्ति के मालिक बनते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती है ये रेखा और निशान

Palm Business Line: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की कुछ ऐसी लकीर और शुभ चिह्नों का जिक्र किया गया है, जो ये संकेत देते हैं कोई व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बन सकता है या नहीं. आइए जानते हैं हथेली बिजनेस लाइन क्या-क्या संकेत देती है.
Palm Astrology: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद रेखाएं सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई गुप्त बातें अपने भीतर छुपाए रहती हैं. हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, इन लकीरों के आधार पर किसी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी मिल सकती है. संतान, शिक्षा, करियर, व्यापार और यहां तक कि विवाह जैसे विषयों की झलक भी इन रेखाओं से देखी जा सकती है. हथेली की कुछ विशेष रेखाएं यह संकेत देती हैं कि व्यक्ति किस उम्र में धनवान बनेगा या व्यापार में सफलता हासिल करेगा. आइए जानते हैं उन रेखाओं के बारे में, जो किसी व्यक्ति को एक सफल बिजनेसमैन बनाती हैं.
बुध पर्वत और बिजनेस
हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हथेली की कनिष्ठिका (सबसे छोटी अंगुली) के नीचे का भाग बुध पर्वत कहलाता है. यदि इस पर्वत पर खड़ी-खड़ी रेखाएं बनी हों, तो यह संकेत है कि व्यक्ति व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा. ऐसे जातक अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बिजनेस में तेजी से प्रगति करते हैं.
बिजनेस से चमकती है तकदीर
अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे कि नौकरी करें या बिजनेस, तो अपनी दाहिनी हथेली की छोटी अंगुली के नीचे ध्यान से देखें. यदि वहां खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, तो यह व्यापार में सफलता का शुभ संकेत है. यह इस बात का संकेत देती है कि समय आने पर आप न सिर्फ बिजनेस शुरू करेंगे, बल्कि उसमें तरक्की भी करेंगे.
बुध पर्वत क्या देता है संकेत
हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, विवेक, व्यावसायिक कौशल और आर्थिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है. जिनकी हथेली पर यह पर्वत संतुलित रूप से उभरा हो, वे चतुर, समझदार और हालात का सही विश्लेषण करने वाले होते हैं. ऐसे लोग जिस काम को शुरू करते हैं, उसे पूरा करने में सक्षम होते हैं और अक्सर सफलता पाते हैं.
जब बुध पर्वत असामान्य रूप से उभरे
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हथेली का बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति का हो सकता है. ऐसे लोग अक्सर दूसरों को धोखा देने में माहिर होते हैं. वहीं, यदि इस पर्वत पर वर्गाकार आकृति दिखाई दे, तो यह संकेत है कि व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)