Hindi Newsधर्मPalmistry Cross Sign: हथेली पर बना मिस्टिकल क्रॉस क्या बताता है, धन प्राप्ति से जुड़ा इसका रहस्य जान हो जाएंगे हैरान!

Palmistry Cross Sign: हथेली पर बना मिस्टिकल क्रॉस क्या बताता है, धन प्राप्ति से जुड़ा इसका रहस्य जान हो जाएंगे हैरान!

Palmistry Cross Sign: हथेली पर बना मिस्टिकल क्रॉस का क्या अर्थ है, ऐसे निशान व्यक्ति के बारे में क्या जानकारियां देती हैं, ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है और इस निशान के पीछए का रहस्य क्या है. इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे.

Dec 20, 2025, 08:52 AM IST
Trending Photos

Cross Sign Palmistry

Cross Sign Palmistry Predictions: हथेली की रेखाएं किसी व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी दे सकती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर दिखने वाले कुछ निशान व्यक्ति की किस्मत के बारे में अनेक जानकारियां देते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि हथेली के बीचोंबीच अगर क्रॉस का निशान हो तो इसका हस्‍तरेखा में अर्थ होता है.

मिस्टिकल क्रॉस के बारे में
हथेली के बीचोंबीच दिखने वाले क्रॉस के निशान को पामिस्‍ट्री में मिस्टिकल क्रॉस के नाम से जानते हैं. यह निशान जिनकी भी हथेली पर होते हैं उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है. ऐसे लोग भाग्य के तेज होते हैं और पूरा जीवन अथाह धन कमाते हैं. ऐसे लोगों का जीवन राजा के जैसे कटता है. हथेली पर क्रॉस का निशान होना व्यक्ति को कई मायनों में खास बनाता है.

अगर किसी व्यक्ति की हथेली के बिलकुल बीच में बड़ा और साफ दिखने वाला क्रॉस बन रहा हो तो इस तरह का मिस्टिकल क्रॉस का निशान व्यक्ति को अद्भुत व्यक्तित्व वाला बनाता है. ये लोग धनी और हर सुख-सुविधाओं को भोगने वाले लोग होते हैं.

मिस्टिकल क्रॉस से होने का लाभ
अचानक धन प्राप्ति
हथेली पर मिस्टिकल क्रॉस होने से व्यक्ति अचानक बड़ी धन राशि प्राप्त करता है. यह धन नौकरी, बिजनेस या लॉटरी से मिल सकता है. 

दृढ़ इच्‍छाशक्ति वाले लोग
ऐसे लोग किसी काम को ठान लेने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. कम कोशिश में ही बड़ी सफलता और उपलब्धि कर लेते हैं.

कठिनाइयां झेलते हैं लेकिन...
मिस्टिकल क्रॉस वाले लोग शुरुआत में तो कई संघर्षों का सामना करते हैं लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब इसका भाग्य जाग जाता है. ये लोग धन, नाम और सम्मान सबकुछ अपने जीवन में पाते हैं.

पैसों से जुड़े बड़े निर्णय
मिस्टिकल क्रॉस वाले लोगों के जीवन पर इसके द्वारा लिए गए बड़े फैसलों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ये लोग अपने फैसलों से एकाएक लाभ पाते हैं, चाहे वह फैसला निवेश से जुड़ा हो या जीवन से जड़ा हो.

क्रॉस कब शुभ और कब अशुभ
ध्यान दें कि किसी हथेली पर जब क्रॉस साफ और गहरा हो, उसके आसपास कोई और रेखा न हो तो इसके शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं. वहीं क्रॉस अगर कई रेखाओं के साथ हो या कटता हो या टूटा हो तो ऐसे लोगों को बड़े संघर्षों के झेलना पड़ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Palmistry Astro

