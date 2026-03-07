Advertisement
Palmistry: पैरों की उंगलियों में छिपा है सौभाग्य का रहस्य, जानिए किन 3 निशानों वाली महिलाएं होती हैं 'सौभाग्यशाली'

Foot Astrology: हस्तरेखा शास्त्र में जिस प्रकार हथेली की लकीरों और निशानों को देखकर भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है, उसी तरह महिलाओं के पैर में छिपे कुछ निशानों से सौभाग्यशाली जीवन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. आइए जानते हैं महिलाओं के पैर के कौन से निशान उन्हें सौभाग्यशाली बनाते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:37 PM IST
Palmistry: भारतीय संस्कृति में महिलाओं को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है. मान्यता है कि जिस घर में बेटियों की हंसी गूंजती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का वास सदैव रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, किसी भी महिला के पैरों की बनावट उसके भविष्य, स्वभाव और उसके आने वाले वैवाहिक जीवन के कई रहस्य खोलती है? पैरों का आकार, उंगलियों की बनावट और तलवों के निशान यह संकेत देते हैं कि कोई महिला अपने और अपने परिवार के लिए कितनी भाग्यशाली साबित होगी. आइए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि किस प्रकार के पैर सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं.

कोमल तलवे क्या देते हैं संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन महिलाओं के पैर के तलवे बहुत मुलायम, गुलाबी और एक समान होते हैं, उनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण व्यतीत होता है. ऐसी महिलाएं स्वभाव से दयालु और मिलनसार होती हैं. साथ ही, वह परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने की कला जानती है. कोमल तलवे इस बात का भी संकेत हैं कि ऐसी महिलाओं की रुचि कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों में अधिक होती है. ये अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से घर के वातावरण को हमेशा जीवंत और खुशहाल बनाए रखती हैं.

एक-दूसरे से जुड़ी उंगलियां

समुद्र शास्त्र कहता है कि जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां कोमल, सुंदर और आपस में सटी हुई होती हैं, वे अत्यंत शुभ फलदायी होती हैं. ऐसी उंगलियां एक संवेदनशील और समझदार व्यक्तित्व की पहचान हैं. ऐसी महिलाएं दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझ लेती हैं. 

ससुराल के लिए लक्ष्मी

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, जिन महिलाओं के पैर का ऊपरी हिस्सा चिकना, मांसल और गुदगुदा होता है, उन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. विवाह के बाद इनके पैर जिस घर में पड़ते हैं, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और पति की उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: हाथ में है 'Y' का निशान? आप भी बन सकते हैं अरबपति! जानें हथेली में छिपे हुए राज

पैरों के ये शुभ चिन्ह

हस्तरेखा विज्ञान में कुछ विशेष चिन्हों को राजयोग के समान माना गया है. अगर किसी महिला के पैरों के तलवों में शंख और कमल के निशान हैं, तो उसे साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा अगर किसी महिला के पैर में मछली निशान है, तो उसे लगातार समृद्धि प्राप्त होती है. जबकि, अगर किसी महिला के पैर में झंडा का निशान है, तो उसे समाज में बहुत मान-सम्मान मिलता है. कहा जाता है कि जिन महिलाओं के पैर में ये निशान मौजूद होते हैं, उन्हें न सिर्फ धनवान जीवनसाथी मिलता है, बल्कि वे समाज और ससुराल में भी पूजनीय स्थान प्राप्त करती हैं. ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन प्रेम और संतुष्टि से भरा रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

