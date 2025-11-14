Palmistry For Job: हथेली की इन रेखाओं से जानें आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर!

Palmistry For Government Job Yog: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर दिखने वाली रेखाओं का बहुत महत्व है. हथेली रेखाएं जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में कई रहस्यों को खोलती है और संभावनाओं को दिखाती है. हथेली की रेखाओं के जरिए व्यक्ति के भविष्य, से लेकर उनके करियर और वैवाहिक जीवन से जड़े तमाम तरह के योगों के बारे में एक गहरी संभावनाओं को देखा जा सकता है. हस्तरेखा की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि हथेली की किन रेखाओं से इस बारे में पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं. आइए इस बारे में जानें.

गुरु और सूर्य पर्वत

अगर किसी की हथेली पर गुरु और सूर्य पर्वत का उभार स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी के साथ ही तेजवान होता है. व्यक्ति मेहनती और बुद्धिमान होता है. धार्मिक और सबकी परेशानी दूर करने वाला होता है. 28 साल की आयु के भीतर ही सरकारी नौकरी पाने में सफल हो सकता है.

गुरु पर्वत पर चिह्न होना

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो गुरु पर्वत पर बहुत उभार है और वह साफ है यानी उस पर किसी तरह का निशान नहीं या किसी तरह की रेखा नहीं गुजर रही है तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी लेने में सफल रहते हैं. गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निशान होतो ऐसी व्यक्ति का भाग्य चमकता है और धार्मिक कार्यों में ऐसे लोग बहुत अधिक भाग लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बुध पर्वत पर त्रिभुज का आकार होना

अगर किसी की हथेली पर बुध पर्वत पर उभार हो और उस पर त्रिभुज का निशान दिख रहा है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी के योग तो हैं इसके अलावा व्यापार में भी वह बहुत अच्छा कर सकता है. ऐसे लोग सफल बिजनेस के मालिक बनते हैं और मेहनत के दम पर बहुत कम उम्र में बहुत अधिक धन कमाते हैं.

सूर्य पर्वत क्या बताता है

अगर किसी की हथेली पर सूर्य पर्वत का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. उस पर कोई औक चिह्न या बाधा या कोई रेखा काटती या गुजरती हुई नहीं दिखती है तो समझ ले व्यक्ति मेहनत करके सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है. ऐसे लोगों जीवनभर खूब मान-सम्मान होता है. ये लोग बहुत आकार्षक और गंभीर व्यक्तत्व के लोग होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Weding Card Tips: शादी की कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की फोटो लगाना शुभ या अशुभ, छपवाते समय किन दो बातों का रखें ध्यान!

और पढ़ें- Baby Names: शनिवार को जन्में बच्चे को दें ये सुंदर नाम, जानें कैसे होते हैं ये लोग!

और पढ़ें- उत्पन्ना एकादशी व्रत पर क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, नोट कर लें कौन सी गलतियां न करें!