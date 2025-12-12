Advertisement
Gajlaxmi Rajyog: हथेली की इन रेखाओं में छिपा होता है राज, ऐसे लोगों को मिलता है अपार वैभव

Gajlaxmi Rajyog: हथेली की इन रेखाओं में छिपा होता है राज, ऐसे लोगों को मिलता है अपार वैभव

Gajlaxmi Rajyog in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की कुछ विशेष रेखाएं और चिह्न जीवन में मिलने वाले राजयोग को दर्शाते हैं. जानकार बताते हैं कि जिन लोगों की हथेली में गजलक्ष्मी राजयोग का संयोग बनता है, उन्हें जीवन में राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है. आइए जानते हैं हथेली की उन रेखाओं और विशेष चिह्नों के बारे में. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:20 PM IST
Gajlaxmi Rajyog: हथेली की इन रेखाओं में छिपा होता है राज, ऐसे लोगों को मिलता है अपार वैभव

Palmistry Gajalaxmi Rajyog in hand: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद रेखाएं जीवन को लेकर कई संकेत देती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हथेली की रेखाओं में कई गहरे राज छिपे होते हैं. हथेली में जिस प्रकार भाग्य रेखा किस्मत के बारे में विशेष संकेत देते हैं, उसी प्रकार कुछ विशेष चिह्न राजयोग की ओर इशारा करते हैं. कहते हैं कि जिन लोगों की हथेली में राजयोग के विशेष चिह्न नजर आते हैं, उन्हें जीवन में राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में गजलक्ष्मी राजयोग का संयोग कैसे बनता है और यह राजयोग जातक को जीवन में कौन-कौन से सुख प्रदान करते हैं.

कैसे बनता है हथेली में गजलक्ष्मी राजयोग?

हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर दोनों हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है. साथ ही अगर सूर्य पर्वत पुष्ट होने के साथ-साथ सूर्य रेखा पतली और लालिमा लिए होती है. इसके अलावा मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट होती है, तो ऐसे में हथेली में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है. यह राजयोग जातक के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है. 

गजलक्ष्मी राजयोग का प्रभाव 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की हथेली में गजलक्ष्मी राजयोग का संयोग बनता है, वे सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी समाज में खूब मान-सम्मान प्राप्त करते हैं. साथ ही,ऐसा जातक अपने नेक कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है. गजलक्ष्मी राजयोग के शुभ प्रभाव से ऐसा अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करता है. उसकी आर्थिक स्थिति औरों से बेहतर होती है. इतना ही नहीं, ऐसे लोग राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. स्वभाव की बात करें तो ऐसा जातक विनम्र, गुणवान होता है. बिजनेस के मामले में भी ऐसे जातक दूसरों से आगे रहते हैं.

गजलक्ष्मी राजयोग से जुड़ी खास बातें

हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि गजलक्ष्मी राजयोग तभी शुभ फल प्रदान करता है, जब यह दोनों हथेलियों में बना हो. वहीं, अगर यह राजयोग किसी एक हथेली में बनती है, तो इसका फल बहुत कम फल प्राप्त होता है. ऐसे में हथेली के गजलक्ष्मी राजयोग से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

