Hast Rekha: हथेली के सूर्य पर्वत पर हैं ये 5 निशान, तो मिलेगी खूब प्रसिद्धि; धन भी रहेगा अकूत

Surya Parvat 5 Auspicious Sign: हथेली के सूर्य पर्वत से सरकारी क्षेत्र में सफलता, समाज में मान-समान, कला के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, सूर्य पर्वत पर मौजूद 5 विशेष चिह्न भविष्य को लेकर खास संकेत देते हैं. आइए, जानें.
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Hast Rekha: हथेली में सूर्य पर्वत अनामिका यानी रिंग फिंगर के नीचे का क्षेत्र होता है. सू्र्य पर्वत के किसी भी जातक का कॉन्फिडेंस लेवल, सरकारी नौकरी की स्थिति, समाज में मान-सम्मान, प्रसिद्धि इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, सूर्य पर्वत की पुष्टता, उभार और वहां मौजूद कुछ विशेष चिह्नों देखकर भी भविष्यफल मालूम किया जा सकता है. हस्तरेखा विज्ञान करती है कि अगर सूर्य पर्वत पर स्टार, वर्ग समेत 5 विशेष चिह्न आने वाले समय को लेकर गहरे संकेत देते हैं.
वर्ग का चिह्न- हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, सूर्य पर्वत पर वर्ग का निशान भविष्य के कई गहरे राज खोलते हैं. सूर्य पर्वत पर मौजूद वर्ग का निशान इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को समाज में खूब प्रसिद्धि मिलेगी. साथ ही वह समाजिक कार्यों से अपनी अलग और विशेष पहचान बनाएगा. इसके अलावा ऐसे जातकों को सरकारी विभाग से भी लाभ मिलता है. ऐसे लोगों का जीवन काफी सुखद रहता है.
सर्कल यानी वृत्त का निशान- हथेली के सूर्य पर्वत पर वृत्त का निशान भी शुभ माना जाता है. हालांकि, यह चिह्न हर इंसान की हथेली में नहीं बनता. लेकिन, जिन लोगों की हथेली में यह निशान पाया जाता है, वे अपने जीवन काल में जमकर विदेश यात्रा का आनंद लेते हैं. इसके अलावा यह चिह्न इस बात का भी संकेत देता है कि जातक अपने परिश्रम से जीवन में उन्नति करेगा और इसी से उसका भाग्योदय होगा.
त्रिकोण का निशान- हथेली के सूर्य पर्वत मौजूद त्रिकोण का निशान अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे लोग कला के क्षेत्र में खूब तरक्की और नाम कमाते हैं. ऐसे जातकों की कलाकारी दुनिया पसंद करती है. ये जहां भी रहते हैं, अपनी कला का जलवा बिखेरते रहते हैं.
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नक्षत्र का चिह्न- जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत पर नक्षत्र का निशान होता है, उन्हें सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है. ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में रहते हुए अकूत धन और प्रसिद्धि अर्जित करते हैं. इसके अलावा ऐसे जातकों का आर्थिक जीवन भी समृद्ध रहता है. इतना ही नहीं, ऐसे जातक सरकारी क्षेत्र में भी शीर्ष स्थान पर रहते हैं.
सूर्य पर्वत पर अनेक रेखाएं- हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाओं का होना शुभ है. ये रेखाएं करियर से जुड़े शुभ संकेत देती हैं. ऐसे जातक अपनी मेहनत के करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं. इसके अलावा ऐसा व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारियों को भी हंसते-हंसते पूरा करते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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