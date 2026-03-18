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Hast Rekha: हथेली में छिपा है 'अमीर पति' का राज! लड़कियों की हथेली में ये रेखाएं दिलाती हैं राजसी ठाठ

Palmistry Rich Husband Line: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, लड़कियों की हथेली में मौजूद कुछ विशेष चिह्न न सिर्फ सौभाग्य, बल्कि पति की अपार धन-संपत्ति और उच्च सामाजिक पद का संकेत देते हैं. ये रेखाएं दर्शाती हैं कि विवाह के बाद पत्नी के भाग्य से पति के जीवन में राजयोग और सुख-समृद्धि का आगमन होता है. आइए जानते हैं उन 5 विशेष चिह्नों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:53 PM IST
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Hast Rekha: हथेली में छिपा है 'अमीर पति' का राज! लड़कियों की हथेली में ये रेखाएं दिलाती हैं राजसी ठाठ

Hast Rekha: शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह के बाद पति-पत्नी का भाग्य एक-दूसरे से जुड़ जाता है. अक्सर कुंडली मिलान के समय ज्योतिषी कन्या के भाग्य को पति के लिए उन्नति कारक बताते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहों के अलावा लड़कियों की हथेली की रेखाएं और आकृतियां भी उसके होने वाले जीवनसाथी के भविष्य का सटीक संकेत देती हैं? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर किसी लड़की के हाथ में ये विशेष चिह्न हों, तो उसका पति न सिर्फ धनवान होता है, बल्कि समाज में उच्च पद भी प्राप्त करता है. इसके अलावा ऐसी लड़कियों का दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं लड़कियों की हथेली में मौजूद उन विशेष रेखाओं और चिह्नों के बारे में जो, उन्हें भाग्यशाली बनाते हैं.

हथेली में ध्वज और रथ महत्व

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी लड़की की हथेली में ध्वज (झंडा) या रथ जैसी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो यह अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, ऐसी लड़कियों का विवाह किसी उच्च पद पर आसीन अधिकारी से होता है. विवाह के बाद पति के करियर में अभूतपूर्व वृद्धि होती है.

हथेली में स्वास्तिक और लालिमा के संकेत

जिस युवती की हथेली का रंग प्राकृतिक रूप से गुलाबी या हल्की लालिमा लिए होता है, वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं. अगर रेखाओं के मेल से हथेली में स्वास्तिक का चिह्न बन रहा हो, तो उनके पति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. उनके जीवन में धन आगमन के एक से अधिक स्रोत बने रहते हैं.

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कमल और मछली के निशान देते हैं खास संकेत

हथेली में कमल के फूल या मछली (मत्स्य) का निशान होना सबसे शुभ लक्षणों में से एक है. यह चिह्न न केवल युवती के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है, बल्कि यह इस बात की गारंटी है कि उसे और उसके पति को जीवन भर हर प्रकार की सुख-सुविधा और विलासिता प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: हथेली का शनि पर्वत खोल देगा भविष्य के सारे राज; जानें आप धनवान बनेंगे या भाग्यशाली

हथेली में तराजू और हाथी

व्यापारिक सफलता के लिए एक विशेष संयोग देखा जाता है. अगर युवती की दायीं हथेली में तराजू और बायीं हथेली में हाथी या बैल जैसी आकृति हो, तो उनका पति एक बहुत बड़ा और सफल उद्योगपति बनता है. पत्नी के भाग्य से उनके व्यापार में कभी घाटा नहीं होता और वे दिन-दुगुनी तरक्की करते हैं.

हथेली में त्रिभुज और धनुष

हथेली के बिल्कुल केंद्र (बीचों-बीच) में त्रिभुज या धनुष का निशान होना पति के व्यक्तित्व को दर्शाता है. ऐसी लड़कियों के पति स्वभाव से अत्यंत समझदार, रिश्तों को निभाने वाले और अपनी पत्नी का विशेष ख्याल रखने वाले होते हैं. उनका वैवाहिक जीवन आपसी सामंजस्य और प्रेम से भरा रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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