Hindi Newsधर्म

Love Palmistry: हथेली पर बनी ये रेखा देती है दर्दनाक लव लाइफ का संकेत, आप भी चेक कर लें अपना हाथ!

Palmistry In Hindi: हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की हाथ की रेखाएं बहुत कुछ कहती है. ये रेखाएं बताती हैं कि किसी के जीवन में कितने  उताव-चढ़ाव आ सकते हैं. इसी तरह प्रेम जीवन को लेकर भी कई संकेत मिलते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:46 PM IST
Palmistry About Love In Hindi: हाथ की लकीरें हमारे जीवन के बारे में अनेक संभावनाओं को दर्शाती है. किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में क्या हो सकता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो स्वभाव से कैसा है इन सब बातों का अंदाजा उसकी हथेली की रेखाओं को देखकर किया जा सकता है. इसी तरह हथेली के विवाह रेखा या लव लाइन को देखकर भी इस बातों आंका जा सकते हैं कि व्यक्ति की लव या मैरिज लाइफ कैसी हो सकती है. इस कड़ी में हम प्रेम जीवन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण बात को जानेंगे.

होता है प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत
ध्यान दें कि हथेली में कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे ही विवाह रेखा होती है. इसे प्रेम रेखा और लव लाइन के रूप में जाना जाता है. इन्हीं रेखाओं से पता लगता है कि किसी व्यक्ति का प्रेम जीवन कैसा होने वाला है. शादी के बाद जिंदगी कैसी गुजरेगी और जीवन में लव रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रह सकती है. ये रेखा अपनी बनावट से प्रेम जीवन को लेकर कई इशारे देती है. अगर किसी के हाथ में लव लाइन स्पष्ट नहीं दिखती है या टूटी हुआ है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है. ऐसी रेखाएं इशारा देती हैं कि व्यक्ति के लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं. लव लाइफ से लेकर शादी वाली लाइफ में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. प्यार में बार-बार धोखा, रिश्तों का बार बार टूटना और प्यार का दर्दनाक होने की संभावना ऐसे रेखाओं के हथेली पर होने से बढ़ जाती है.

कैसे जानें योग शुभ है
अगर हथेली में सूर्य रेखा से विवाह रेखा का मिलान होता है तो इसे एक शुभ संकेत माना जा सकता है. इस तरह की रेखा बताती है कि व्यक्ति सुख पूर्वक वैवाहिक जीवन बिताएगा. जिनकी हथेली में इस तरह की रेखा होती है उसके लिए लव मैरिज करने के सभी रास्ते खुलते जाते हैं. शादी अच्छे घर में अच्छे जीवनसाथी के साथ होती है. शांति से जीवन गुजरता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Palmistry in Hindi

