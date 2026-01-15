Advertisement
Hindi Newsधर्मPalmistry: लंबी या छोटी... अनामिका उंगली की बनावट खोलती है व्यक्ति के गहरे राज! जानें इस पर खड़ी रेखा क्या बताती है

Palmistry: लंबी या छोटी... अनामिका उंगली की बनावट खोलती है व्यक्ति के गहरे राज! जानें इस पर खड़ी रेखा क्या बताती है

Ring Finger Palmistry in Hindi: सामुद्रिक शास्त्र और हस्त शास्त्र के अनुसार, अनामिका उंगली की बनावट किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में गहरी जानकारी देती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 15, 2026, 05:07 PM IST
Ring Finger Length Personality

Anamika ungli Palmistry in Hindi: किसी व्यक्ति के बारे में अगर गहराई से जानना है तो उसके शरीर की बनावट से ही बहुत कुछ जाना जा सकता है. खासकर उसके हाथ को देखकर कई बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है. सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हाथ की उंगलियों की बनावट किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि अनामिका उंगली की बनावट किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताती है. रिंग फिंगर का छोटा होना, बड़ा होना या इस पर कोई रेखा होना किसी व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, हम ये जानेंगे.

रिंग फिंगर पर खड़ी रेखा का होना क्या बताता है?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली पर खड़ी रेखा है जो उंगली के प्रथम पोर तक जा रही है तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं और बिजनेस में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं. ये लोग किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते हैं और खुद भी भावुक होते हैं. ऐसे लोग खुशमिजाज और मजाकिया होते हैं. जहां जाते हैं माहौल में सकारात्मकता ला देते हैं.

लंबी रिंग फिंगर क्या बताती है?
जिन लोगों की अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से लंबी हो तो ऐसे लोग प्यार को लेकर गंभीर होते हैं और जुनून से भरे रहते हैं. सुखद जीवन जीते हैं. परिवार और जीवनसाथी के लिए ईमानदार होते हैं. इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. जीवनसाथी को कोई कमी नहीं होने देते हैं और इसी चाह में ये जातक खूब धन कमाते हैं. नौकरी हो या बिजनस ये लोग बहुत यश प्रसिद्धि कमाते हैं.

छोटी अनामिका उंगली क्या बताती है?
जिन लोगों कि अनामिका उंगली छोटी होती है वे लोग कभी भी कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ले लेते हैं, इससे कई बार उन्हें हानि भी होती है. ये लोग स्वभाव से बहुत सरल होते हैं लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बरतने पर बुरी संगति में भी पड़ सकते हैं. छोटी-छोटी वजहों पर उदास हो जाते हैं और बातों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं जिससे इन्हें कई बार बड़ी मुश्किलों को झेलना पड़ता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

