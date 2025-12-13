Palmistry: यूं ही नहीं मिलती बड़ी सफलता...भाग्य का भी चाहिए साथ, जानें बुलंदियों पर ले जाते हैं हथेली के कौन से गुण!

Palm Shape Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसी व्यक्ति के बारे में बहुत गहरी जानकारियां देता है. किसी व्यक्ति की हथेली से ये जाना जा सकता हैं कि वह अपने जीवन में कितना सफल होगा और उसके धनवान बनने के आसार कितने हैं. आज की इस कड़ी में हथेली के उन गुणों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि व्यक्ति कितना सफल होगा और उसके जीवन में धन की क्या स्थिति होगी. इसके लिए हम हथेली की बनावट, रंग और उस पर बनी रेखाएं व चिह्नों के बारे में जानेंगे.

हथेली के ये गुण बनाते हैं सफल और धनवान

किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर तीन रेखाएं हों तो उसे धन की दिक्कतें नहीं होती हैं, ऐसे लोग अचानक धनवान बनके हैं.

किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा में त्रिकोण का चिह्न हो तो उसे अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है.

अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर एक खड़ी रेखा है तो यह धनवान बनने की निशानी है.

भाग्य रेखा पहले टेढ़ी लेकिन सीधी होकर फिर शनि पर्वत की ओर जा रही है तो यह स्थिति व्यक्ति को धनवान बनाती है.

चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकली हो और भाग्य रेखा के साथ चल रही हो तो ऐसे लोगों धन कमाने में दोस्तों का साथ प्राप्त होता है.

हथेली पर एक्स का निशान बनता हो तो ऐसे लोग कुछ अलग कर सफलता पाते हैं.ये लोग रचनात्मक कार्यों को सफलता पूर्वक करते हैं.

हस्त शास्त्र के अनुसार हथेली पर एक्स का निशान भाग्य को तेज करता है और ऐसे लोग कम मेहनत में बड़ी सफलता पाते हैं.

हथेली पर चक्र, मछली, स्वास्तिक, त्रिशूल, M का निशान, कलश के साथ ही कमल जैसे कई शुभ निशान हो तो ऐसी हथेली शुभ गुणों वाली मानी जाती है. ऐसे लोग धन और सफलता खूब पाते हैं.

ऐसी हथेली अति शुभ

नरम या सख्त हथेली

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति की हथेली का नरम होना बताता है कि उसका भाग्य तेज है और वह विशेष गुणों से भरा है. वह व्यक्ति उतार-चढ़ाव तो झेलता है लेकिन बाधाओं से पार पाकर सफलता को हासिल जरूर करता है.

लाल या गुलाबी हथेली

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो जिस हथेली का रंग लाल या गुलाबी होता है उसका स्वभाव गुस्सैल तो होता है लेकिन ये लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं. किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं. जीवन में ऊंचा मुकाम पाते हैं.

संकड़ी हथेली

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, समचौरस या संकड़ी हथेली वाले लोग सफलता पाने को लेकर फोकस्ड होते हैं और दूसरों की नकारात्मक बातों पर इसका ध्यान ही नहीं जाता है. ये लोग स्वस्थ्य, शांत और दृढ़ निश्चयी होते हैं.

चौड़ी हथेली

हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर किसी की चौड़ी हथेली है तो वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है और ठाने गए काम को पूरा कर धन और सफलता दोनों पाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

