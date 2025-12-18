Palmistry: जीवन से बह जाता है रखा धन, हथेली की ये रेखाएं धनवान को भी बना देती है कंगाल!

Hast Rekha Me Garibi Ki Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की हथेली पर रेखाओं की अलग अलग स्थितियां व्यक्ति के सुख-दुख और निर्धन या धनवान होने का कारक बन सकती हैं. हथेली की कुछ लकीरों में जीवन से जुड़े कई रहस्य होते हैं. ये रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जीएगा या फिर उसका जीवन सुख में बीतेगा. इस कड़ी में हम जानेंगे कि हथेली पर दिखने वाली कौन सी रेखा किस स्थिति में व्यक्ति के गरीब होने की स्थितियां पैदा करती हैं.

भाग्य रेखा की स्थिति

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार भाग्य रेखा जिस हथेली में टूटी या कटी होती है या किसी और रेखा के साथ उलझी हुई दिखती है, इसके साथ ही यही भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुकती है तो ऐसे लोग जीवनभर कष्ट, संघर्ष और पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं. आर्थिक परेशानी में फंसते जाते हैं और अच्छी आय के बाद भी इनका सारा पैसा बर्बाद होता रहता है.

मध्यमा उंगली के तीसरे पर्व की स्थिति

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मणिबंध के भीतर से भाग्य रेखा निकलती हुई मध्यमा उंगली के तीसरे पर्व तक जाए तो ऐसे लोग कंगाली का सामना करते हैं. बना बनाया धन भी ऐसे लोग भोग नहीं पाते हैं. आर्थिक समस्याएं जीवनभर बनी रहती हैं.

शुक्र पर्वत पर क्रॉस का निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी की हथेली पर रेखा शुक्र पर्वत से निकलते हुए मंगल पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसे लोगों के पास पैसे टिकते ही नहीं हैं. शुक्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होने पर ऐसे लोगों के पैसे लगातार खर्च और बर्बाद होते रहते हैं. गलत आदतों में अपने सारे पैसे ऐसे लोग उड़ा देते हैं.

टूटी या कटी रेखाएं

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, जिस हथेली पर मणिबंध की रेखा कई जगह पर टूटी या कटी हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं बनी रहती है. मणिबंध रेखाएं अगर सीधी और साफ दिखती है तो व्यक्ति का भाग्य तेज रहता है और इसके उलट मणीबंध अगर टूटी हो या कटी हो तो आर्थिक तंगी खत्म नहीं होती है.

बुध पर्वत पर क्रॉस

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में हृदय रेखा से ठीक नीचे अगर स्टार का निशान बन रहा हो या चक्र का निशान हो, इसके साथ ही बुध पर्वत पर क्रॉस का निशान हो और उसी क्रॉस की एक रेखा हृदय रेखा में मिल जाए तो ऐसी स्थिति में गरीबी व्यक्ति की पीछा नहीं छोड़ती है. अगर ऐसे लोग खूब पैसे कमा भी लें तो उन पैसों से सुख नहीं कर पाते न तो उन्हें अपने ऊपर खर्च कर पाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

