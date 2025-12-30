Hast Rekha: आपके नाखूनों का आकार भी खोल सकता है किस्मत के बंद दरवाजे, जानें क्या कहती है हस्तरेखा

Advertisement
Palmistry Nail Reading: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की रेखाओं के अलावा नाखूनों की बनवट से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य जाना जा सकता है. आइए जानते हैं कि नाखूनों का आकार किस प्रकार किस्म्त पलट सकता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:56 PM IST
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में सिर्फ हथेली की रेखाएं ही नहीं, बल्कि नाखूनों की बनावट भी व्यक्ति के चरित्र और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बयां करती है. समुद्र शास्त्र के अनुसार, नाखूनों का आकार और उनकी चमक व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव का आईना होती है. नाखूनों से जुड़े कुछ संकेत भविष्य से जुड़े गहरे राज खोलते हैं. इसके अलावा नाखून के आकार से इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना धनवान होगा या गरीब. ऐसे में आइए, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि नाखून से जुड़े कौन-कौन से संकेत किस्मत पलटने के संकेत देते हैं.

चौड़े नाखून 

जिन व्यक्तियों के नाखून स्वाभाविक रूप से चौड़े होते हैं,उन्हें बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम माना जाता है. ऐसे लोग गहरे विचारक होते हैं और उनमें सही समय पर सही निर्णय लेने की गजब की क्षमता होती है. ये मानसिक रूप से संतुलित होते हैं और अपनी सूझ-बूझ से जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं.

गोलाकार नाखून 

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, गोल नाखून वाले लोग दृढ़ निश्चयी और ऊर्जावान होते हैं. ये लोग तुरंत निर्णय लेने की कला में माहिर होते हैं. इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाते, बल्कि उन पर अमल करने का साहस भी रखते हैं. इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली और स्पष्टवादी होता है.

चौकोर नाखून 

चौकोर आकार के नाखून वाले व्यक्ति स्वभाव से गंभीर और दूरदर्शी माने जाते हैं. इनमें नेतृत्व करने के जन्मजात गुण होते हैं. इनकी तार्किक शक्ति मजबूत होती है, यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर राजनीति या प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं.

यह भी पढ़ें: कम समय में अथाह संपत्ति के मालिक बनते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती है ये रेखा और निशान

लंबे नाखून 

लंबे नाखून वाले जातक स्वभाव से बहुत कोमल, विनम्र और कल्पनाशील होते हैं. ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं और कलात्मक चीजों में रुचि रखते हैं. हालांकि, इनका स्वभाव थोड़ा भोला होता है, जिसके कारण ये दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं. इन्हें शांति और सद्भाव से रहना पसंद होता है.

नेचुरल चमक वाले पूर्ण नाखून 

अगर किसी के नाखून चौड़ाई की तुलना में थोड़े अधिक लंबे हों और उनमें एक प्राकृतिक गुलाबी चमक हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोग उत्तम विचारों वाले होते हैं और जीवन में हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते  रहते हैं. इन्हें समाज में खूब मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Hast Rekha

