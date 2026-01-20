Palm Shape: कठोर कोमल या बड़ी... हथेली की बनावट से जानें किसी व्यक्ति के गहरे रहस्य

Advertisement
Hindi Newsधर्मPalm Shape: कठोर कोमल या बड़ी... हथेली की बनावट से जानें किसी व्यक्ति के गहरे रहस्य

Palm Shape Secret: सामुद्रिक शास्त्र और हस्तशास्त्र की मानें तो न सिर्फ हथेली की रेखाएं बल्कि किसी व्यक्ति की हथेली की बनावट उसके बारे में गहरी जानकारी जेती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि कैसी हथेली क्या बताती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:02 PM IST
Palm Shape Secret
Samudrik Shastra for Palm Shape: हथेली की रेखाएं को व्यक्ति के बारे में कई गहरे राज बताती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हथेली बनावट से भी हम किसी व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, यहां तक की भविष्य के बारे में जान सकते हैं. हस्त रेखा शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की मानें तो सिर्फ हथेली की रेखा ही नहीं हथेली की बनावट भी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं. आइए जानें छोटी हथेली, बड़ी हथेली या कोमल और कठोर हथेली किसी के बारे में विशेष जानकारी देती है. 

कठोर हथेली
कठोर हथेली बताती है कि व्यक्ति के जीवन में खुशी तो आएगी लेकिन उससे ज्यादा व्यक्ति का जीवन मेहनत करते हुए बीतेगा. ये लोग बहुत कर्मठ व ईमानदार स्वभाव के होते हैं. हर काम को समय पर पूरा करने में विश्वास रखते हैं.

कोमल हथेली
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस भी व्यक्ति की हथेलियां बहुत अधिक कोमल होती हैं वे लोग लकी होते हैं और अपने मन मुताबिक जीवनसाथी चुनते हैं. ऐसे लोगों को पूजा जीवन सुख में बीतता है और धन की कमी कभी नहीं होती है.

बड़ी हथेली
बड़ी हथेली वाले लोग अति समझदार और स्वभाव से गंभीर किस्म के होते हैं. काम को पूरी जिम्मेदारी से करके खत्म करते हैं. मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से ही बड़ी बड़ी सफलताओं को पाते हैं. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं और नई जानकारियां हासिल करने में इच्छा रखते हैं.

छोटी हथेली
छोटी हथेली वाले लोगों का जीवन सुख में गुजरता है. ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और भक्ति भजन में ही इनलोगो का जीवन गुजरता है. स्वभाव से ये लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं अपने साथ के लोगों को भी बहुत उत्साहित रखते हैं ताकि नई जानकारियों का ज्ञान लिया जा सके.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें-भक्त का भोलापन देख श्रीकृष्ण ने धारण किया बाल रूप, लड्डू गोपाल के मनमोहक स्वरूप के पीछे क्या है कहानी?

और पढ़ें-Dhanishtha Nakshatra: बहुत मिलनसार और साहसी होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Vastu Tips: दिक्कतों को दूर करेंगे गुलाब के ये अचूक उपाय, धन और सम्मान दोनों मिलेगा

