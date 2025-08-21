Hast Rekha: रुतबे वाले होते हैं ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती है ये रेखा, मिलती है धन-दौलत और सुख-समृद्धि
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद पर्वत और रेखाएं इंसान के जीवन का आइना होती हैं. आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा प्रसिद्धि, रुतवा और धन-दौलत को दर्शाती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:43 PM IST
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र को व्यक्ति के जीवन का आइना माना जाता है. हथेली की रेखाओं में व्यक्ति का भाग्य, सुख-दुख, धन और वैभव छिपा होता है. माना जाता है कि समय के साथ किस्मत की लकीरें बदल सकती हैं, लेकिन कुछ खास रेखाएं व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालती हैं. धन रेखा जहां आर्थिक स्थिति का संकेत देती है, वहीं एक अन्य रेखा भी होती है जो न केवल सुख-संपत्ति दिलाती है बल्कि समाज में मान-सम्मान और रुतबा भी प्रदान करती है. आइए, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि हथेली में प्रसिद्धि, धन और सुख-समृद्धि की रेखा कहां होती है और ये रेखाएं किन बातों का संकेत देती हैं.

कौन-सी है यह रेखा?

हथेली में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा प्रमुख होती हैं. इसके अलावा सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत भी मौजूद होते हैं. इन दोनों पर्वतों के बीच बनने वाली रेखा को अत्यंत शुभ माना गया है. यह रेखा व्यक्ति को संपत्ति, वैभव और समाज में विशेष स्थान दिलाती है.

सूर्य पर्वत क्या है?

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अनामिका अंगुली (रिंग फिंगर) के नीचे का स्थान सूर्य पर्वत कहलाता है. अगर यह उभरा हुआ हो तो व्यक्ति की कला, प्रतिष्ठा और भाग्य में वृद्धि होती है. ऐसे लोग समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले होते हैं. 

गुरु पर्वत क्या है?

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो तर्जनी अंगुली (इंडेक्स फिंगर) के नीचे का हिस्सा गुरु पर्वत कहलाता है. यह पर्वत ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और सम्मान का सूचक होता है. जिन लोगों की हथेली का गुरु पर्वत अच्छा और उभार लिए होता है, वे जीवन में अच्छा राजनेता बनते हैं. इसके साथ ही ऐसे लोग नॉलेज के मामले में भी औरों से कहीं आगे रहते हैं.

कब मिलती है रुतबा और धन की प्राप्ति?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य पर्वत से निकलकर एक रेखा ऊपर की ओर गुरु पर्वत तक जाती है, तब यह विशेष रेखा बनती है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा होती है, वे समाज में प्रभावशाली लोगों से जुड़ते हैं और उनके माध्यम से धन-संपत्ति अर्जित करते हैं. इस रेखा के प्रभाव से जातक का जीवन ऐश्वर्य, मान-सम्मान और उच्च संपर्कों से भर जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Palmistry

