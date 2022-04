Lucky Signs according to Palmistry in Hindi: नाखून (Nails) केवल हाथों की खूबसूरती में चार चांद नहीं लगाते हैं बल्कि व्‍यक्ति की किस्‍मत भी बताते हैं. इस बारे में हस्‍तरेखा शास्‍त्र (Hastrekha Shastra) और समुद्र शास्‍त्र (Samudra Shastra) दोनों में ही उल्‍लेख मिलता है. आज हम जानते हैं कि नाखून पर किस तरह का निशान (Marks on Nail) बहुत शुभ माना गया है और नाखूनों का आकार भविष्‍य के बारे में क्‍या-क्‍या बताता है.

बहुत शुभ माना गया है नाखून पर ये वाला निशान

- हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि सबसे छोटी उंगली पर सफेद धब्‍बा (White Spot) या निशान हो तो ऐसे लोग बेहद लकी (Lucky) होते हैं. उन्‍हें अपने हर काम में सफलता मिलती है. वे खूब तरक्‍की पाते हैं.

- यदि हाथ के किसी अन्‍य नाखून पर भी सफेद निशान हैं तो जातक को उसके करियर में सफलता मिलना तय माना जा सकता है.

- जिन लोगों के नाखून चौड़े होते हैं, उनकी सेहत बहुत अच्‍छी होती है. ऐसे लोग शक्तिशाली भी होते हैं.

- यदि नाखून पर काला निशान हो तो इसे अच्‍छा संकेत नहीं कहा जा सकता है. ऐसे लोगों को जीवन में खासा संघर्ष करना पड़ता है.

...लेकिन न करें लापरवाही

यदि नाखूनों पर बड़े-बड़े ढेर सारे सफेद धब्‍बे हैं तो डॉक्‍टर से संपर्क करें क्‍योंकि नाखूनों पर ढेर सारे व्हाइट स्पॉट दिखना शरीर में विटामिन की कमी को दर्शाता है. महिलाओं के नाखूनों में ऐसे निशान होना कैल्शियम की कमी बताता है. लिहाजा सेहत के मामले में कोई कोताही न बरतें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)