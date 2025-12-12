Hast Rekha: हृदय रेखा पर त्रिशूल होना मामूली बात नहीं, जानें हथेली पर इस निशान का होना क्या बताता है!

Hatheli par trishul: हाथेली से हम काम करते हैं और हथेली पर ही हमारे भाग्य का तानाबाना भी होता है. हाथ की रेखाएं तो हमारे भाग्य, हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य का लेखाजोखा करती हैं लेकिन हथेली पर कई ऐसे निशान भी होते हैं जिनका कोई न कोई शुभ अशुभ संकेत तो होता ही है. आइए हस्तरेखा की इस कड़ी में जानें कि हथेली के अलग अलग पर्वत पर बनने वाले त्रिशूल के निशान के क्या अलग अलग अर्थ और संकेत मिलते हैं.

गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान

गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना बताता है व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी है और जो चाहता है उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करता है. ऐसे व्यक्ति में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है.

शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान

शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना व्यक्ति के धार्मिक होने का संकेत देता है. ऐसे लोग बुद्धि के तेज और मेहनती होते हैं. तमाम रुकावटों के बाद भी करियर में अनेक सफलताएं हासिल करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना बताता है कि व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने वाली है. सूर्य के समान उसकी चमक हर ओर होती है. करियर में व्यक्ति बड़े मुकाम पाता है और दिमाग से तेज होता है.

बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान

बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना बताता है कि व्यक्ति बहुत सारा धन कमाएगा और उसका भोग भी करेगा. ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं और सामाज में बहुत सम्मान पाते हैं.

शुक्र पर्वत पर त्रिशूल का निशान

शुक्र पर्वत पर त्रिशूल का निशान व्यक्ति के पारिवारिक होने का संकेत देते हैं. ऐसे लोग अपने जीवन में कई मुकाम हासिल करते हैं और जीवनसाथी के साथ इनका संबंध गहरा और प्यार भरा होता है.

मंगल पर्वत पर त्रिशूल का निशान

मंगल पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना व्यक्ति के साहसी और मजबूत इच्छा शक्ति वाला होने का संकेत देता है. ऐसे लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और जहां भी नौकरी करते हैं ऊंचे पद पर होते हैं.

चंद्र पर्वत पर त्रिशूल का निशान

चंद्र पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना बताता है कि व्यक्ति की छवि समाज में बहुत अच्छी होती है. ऐसे लोग भावुक भी होते हैं. किसी के साथ अन्याय हो वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं. ऐसे लोग खू धन कमाते हैं और खूब खर्च भी करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Samudrik Shastra: जीभ से लेकर पीठ तक... शरीर के किन 4 अंगों पर तिल होना क्या देते हैं संकेत!

और पढ़ें- क्या महिलाएं बजा सकती हैं शंख, क्या यह बुरी आत्माओं को दूर भागता है? ज्योतिषाचार्य से जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब!

और पढ़ें- Angel Numbers: बार-बार चमत्कारी नंबरों का दिखना क्या दे रहा संकेत? जानें इस एंजल नंबर का क्या है मतलब!