Advertisement
trendingNow13043825
Hindi Newsधर्मPalmistry: हथेली की सीमियन रेखा का रहस्य जान चकरा जाएंगे, दिल और दिमाग का यह मेल दिलाता है बड़ी सफलता!

Palmistry: हथेली की सीमियन रेखा का रहस्य जान चकरा जाएंगे, दिल और दिमाग का यह मेल दिलाता है बड़ी सफलता!

Palmistry Seamian Line Meaning: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की कुछ रेखाएं व्यक्ति के भाग्य खोल सकती हैं. कुछ रेखाएं रहस्यमयी होती हैं. व्यक्ति के बारे में कई रहस्यमयी बातें भी बताती हैं. आइए जानें इस बारे में विस्तार से.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Simian Line On Palm
Simian Line On Palm

Simian Line On Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाएं व्यक्ति के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताती हैं. कुछ रेखाएं व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी देते हैं तो वहीं कुछ रेखाओं की कुछ विशेष स्थितियां जीवन पर विशेष प्रभाव डालती हैं. इन्हीं में से एक है सीमियन लाइन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. दरअसल सीमियन रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में देखा गया है. जिस व्यक्ति की हथेली पर सीमियन रेखा होती है वह अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं और बड़ी उपलब्धियां पाते हैं 

सीमियन लाइन के बारे में
आम तौर पर हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दूर दूर और अलग ही होती है पर विशेष स्थितियों में जब ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़कर एक सीधी, गहरी और मजबूत रेखा बनाती हैं और हाथ पर साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं. इसी रेखा को सीमियन लाइन कहते हैं. 

हथेली पर कहां होती है सीमियन रेखा
सीमियन लाइन दिल और दिमाग के मेल वाली जगह पर बनती है. इस रेखा के प्रभाव से व्यक्ति की भावनाओं और तर्क दोनों संतुलित होती है जिससे ये लोग बड़े निर्णय ले पाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे होते हैं सीमियन रेखा वाले लोग
जिन लोगों की हथेली पर सीमियन रेखा होती हैं उन लोगों में कई गुण देखे जाते हैं. 

  • ये लोग तेज दिमाग वाला हैं.

  • ये लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं.

  • ये लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले होते हैं.

  • ये लोग धनी होते हैं.

  • ये लोग लक्ष्य को लेकर केंद्रित होते हैं.

  • ये लोग मेहनत करने वाले और लगन से काम करने वाले लोग होते हैं.

  • ये लोग चैलेंज लेने से नहीं घबराते हैं.

  • ये लोग क्रिएटिव होते हैं और एक अच्छे लीडर होते हैं. 

  • ये लोग जुनून और आगे बढ़ने के लिए इनमें बहुत उत्साह होका है.

  • ये लोग व्यापार में मुनाफा दिलाने वाले निर्णय लेते हैं.

दोनों हथेलियों में सीमियन रेखा होना क्या बताता है
अगर किसी व्यक्ति की दाईं और बाई दोनों ही हथेलियों पर सीमियन रेखा होती है इसे अति शुभ और भाग्यशाली रेखा माना जाता है. ऐसे लोग बड़े अवसरों को लपकने में हमेशा ही कामयाब होते हैं. सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं. 

सीमियन लाइन के अशुभ होने से जुड़ी मान्यता
सीमियन लाइन को लेकर कई और मान्यताएं भी हैं. इसे लेकर ये भी मान्यता है कि जिन महिलाओं की हथेली पर सीमियन लाइन होती है उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है. हालांकि, हथेली के पर्वत के अलावा अन्य कई रेखाओं की स्थितियों को देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकाल जा सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: बैंक से लोन लेना हो या किसी से कर्ज, कौन सा दिन इसके लिए अशुभ? शीघ्र ऋण उतरना है तो जरूर जानें!

और पढ़ें- Palm Astro: दाईं हथेली में होते हैं कौन से 5 तीर्थ, पितरों से लेकर ऋषियों तक... जानें किस हिस्से से किन्हें जल चढ़ाने का नियम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

palmistry tips

Trending news

गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट