Panch Tatva Human Body: किन पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, इन पांच महाभूत का किन ग्रहों से हैं संबंध? जानें

Panch Tatva Human Body: मानव शरीर पंच तत्वों या पंच महाभूतों से बना है जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव ने की. जिन पांच तत्वों से ब्रह्मांड बना है वही पांच तत्व एक मानव शरीर को बनाने का कारक है. आइए इस कड़ी में जानें कि ये पांच तत्व कौन कौन से हैं और इनका किन ग्रह से संबंध है यानी इनकों कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं.

शरीर के पांच तत्व

पांच तत्वों को वैदिक भाषा में पंचतत्व या पांच महाभूत कहते हैं.ये पांच तत्व हैं- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतिम में आकाश. अगर हम इन पांच तत्वों से संबंधित ग्रह को संतुलित और मजबूत रखें तो इससे हमारे शरीर के पांच तत्व भी संतुलित हो सकते हैं. इन्ही पांच महाभूत तत्वों से धरती पर जीवन है.

पांच महाभूत और उनका ग्रहों से संबंध

पृथ्वी

पंच तत्व में सबसे पहले आता है पृथ्वी जो किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर को बनता है. हालांकि शरीर में जान आए और वह निरोगी व ऊर्जावान रहे इसके लिए बाकी के 4 तत्व जरूरी हैं. शरीर के पृथ्वी तत्व का कारक ग्रह बुध है जो शरीर री स्थिरता, हड्डियों की बनावट और त्वचा से संबंधित है.

जल

पांच महाभूत तत्वों में से जल तत्व शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है शरीर को शक्ति ही नहीं देता है बल्की 70 प्रतिशत भाग ही जल है. जल पूरे शरीर में है और रक्त में भी है. जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं. जल तत्व का कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा है. शरीर के जल पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है.

अग्नि

पांच महाभूत तत्वों में से एक है अग्नि तत्व जो जल के जैसे ही शरीर को उर्जा देती है. शरीर का चलना फिरना फिट रहना, योग आदि करना अग्नि के कारण ही हो पाता है. शरीर को स्वस्थ रखने में अग्नि तत्व मदद करता है. अग्नि तत्व का कारक ग्रह मंगल और सूर्य है. इनकों मजबूत करने से शरीर निरोगी रहता है और शरीर को शक्ति मिलती है.

वायु

पांच महाभूत तत्वों में वायु भी शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है. शरीर में जितना भी प्राण का संचार हो रहा है उसका कारण वायु तत्व ही है जिसे आयु भी कहा गया है. वायु तत्व का स्वामी ग्रह शनि है. शनि के मजबूत होने पर शरीर में वायु तत्व का संचार अच्छे से होता है.

आकाश

पांच महाभूतों में से एक है आकाश तत्व जिसे आत्मा का वाहन कहा गया है. बाकी के 4 तत्व इसी में विद्यमान हैं. इसी आकाश तत्व के माध्यम से साधना किया जाता है. जिसे भौतिक रूप से मन भी कहते हैं. आकाश तत्व का स्वामी गुरु बृहस्पति है जिसे शुद्ध और मजबूत रखने से आकाश तत्व मजबूत रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

