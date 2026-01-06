Advertisement
trendingNow13065006
Hindi Newsधर्मPanch Tatva Human Body: किन पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, इन पांच महाभूत का किन ग्रहों से हैं संबंध? जानें

Panch Tatva Human Body: किन पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, इन पांच महाभूत का किन ग्रहों से हैं संबंध? जानें

Panch Tatva Human Body: मानव शरीर के पंच तत्वों का बहुत महत्व है. ये पांच तत्व कौन से हैं और इनका किन ग्रहों से संबंध है, कैसे ये तत्व शरीर के लिए जरूरी हैं आइए इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Panch tatva planet connection
Panch tatva planet connection

Panch Tatva Human Body: मानव शरीर पंच तत्वों या पंच महाभूतों से बना है जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव ने की. जिन पांच तत्वों से ब्रह्मांड बना है वही पांच तत्व एक मानव शरीर को बनाने का कारक है. आइए इस कड़ी में जानें कि ये पांच तत्व कौन कौन से हैं और इनका किन ग्रह से संबंध है यानी इनकों कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं. 

शरीर के पांच तत्व
पांच तत्वों को वैदिक भाषा में पंचतत्व या पांच महाभूत कहते हैं.ये पांच तत्व हैं-  पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतिम में आकाश. अगर हम इन पांच तत्वों से संबंधित ग्रह को संतुलित और मजबूत रखें तो इससे हमारे शरीर के पांच तत्व भी संतुलित हो सकते हैं. इन्ही पांच महाभूत तत्वों से धरती पर जीवन है.

पांच महाभूत और उनका ग्रहों से संबंध
पृथ्वी
पंच तत्व में सबसे पहले आता है पृथ्वी जो किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर को बनता है. हालांकि शरीर में जान आए और वह निरोगी व ऊर्जावान रहे इसके लिए बाकी के 4 तत्व जरूरी हैं. शरीर के पृथ्वी तत्व का कारक ग्रह बुध है जो शरीर री स्थिरता, हड्डियों की बनावट और त्वचा से संबंधित है.

Add Zee News as a Preferred Source

जल
पांच महाभूत तत्वों में से जल तत्व शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है शरीर को शक्ति ही नहीं देता है बल्की 70 प्रतिशत भाग ही जल है. जल पूरे शरीर में है और रक्त में भी है. जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं. जल तत्व का कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा है. शरीर के जल पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है.

अग्नि
पांच महाभूत तत्वों में से एक है अग्नि तत्व जो जल के जैसे ही शरीर को उर्जा देती है. शरीर का चलना फिरना फिट रहना, योग आदि करना अग्नि के कारण ही हो पाता है. शरीर को स्वस्थ रखने में अग्नि तत्व मदद करता है. अग्नि तत्व का कारक ग्रह मंगल और सूर्य है. इनकों मजबूत करने से शरीर निरोगी रहता है और शरीर को शक्ति मिलती है.

वायु
पांच महाभूत तत्वों में वायु भी शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है. शरीर में जितना भी प्राण का संचार हो रहा है उसका कारण वायु तत्व ही है जिसे आयु भी कहा गया है. वायु तत्व का स्वामी ग्रह शनि है. शनि के मजबूत होने पर शरीर में वायु तत्व का संचार अच्छे से होता है.

आकाश
पांच महाभूतों में से एक है आकाश तत्व जिसे आत्मा का वाहन कहा गया है. बाकी के 4 तत्व इसी में विद्यमान हैं. इसी आकाश तत्व के माध्यम से साधना किया जाता है. जिसे भौतिक रूप से मन भी कहते हैं. आकाश तत्व का स्वामी गुरु बृहस्पति है जिसे शुद्ध और मजबूत रखने से आकाश तत्व मजबूत रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Finger Astrology: तर्जनी उंगली खोलती है व्यक्ति के राज, चपटी चौड़ी या मोटी उंगली के होते हैं अलग अलग संकेत!

और पढ़ें- Chitra Nakshatra: जल्द ही गलत संगत में पड़ जाते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Panch tatva planet connection

Trending news

नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'