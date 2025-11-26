Dosh Rahit Panchak 2025: जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों में गोचर करता है तो उस समय को अशुभ माना जाता है. इसे पंचक काल कहा जाता है, जो कि 5 दिनों का होता है. पंचक काल में मृत्‍यु होना तक अशुभ माना गया है. भगवान राम ने लंकापति रावण का वध पंचक काल में ही किया था और विभीषण को छोड़कर उसका परिवार ही नष्‍ट हो गया था. कहा जाता है कि पंचक में किसी की मृत्‍यु हो तो उसके परिवार के 5 लोगों पर संकट आता है. लेकिन साल 2025 के नवंबर महीने के आखिर में लग रहे पंचक काफी अलग हैं. इस महीने के पंचक शुभ माने जा रहे हैं और इसकी एक खास वजह है.

नवंबर 2025 में पंचक

नवंबर 2025 में 2 बार पंचक लगेंगे. एक बार महीने की शुरुआत में पंचक लग चुके हैं और अब इस महीने का समापन भी पंचक से ही हो रहा है. 27 नवंबर 2025 की दोपहर 02:07 बजे से पंचक लगने जा रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर 2025 की रात को 11:18 बजे खत्म होंगे.

क्या है दोषरहित पंचक

पंचक का निर्धारण उनकी शुरुआत के दिन से होता है. यानी कि सप्‍ताह के अलग-अलग दिन से शुरू होने वाले पंचक अलग-अलग प्रकार के होते हैं. इनमें से 2 पंचक को शुभ माना गया है और बाकी को अशुभ माना गया है.

सोमवार से शुरू होने वाले राज पंचक होते हैं, जिन्‍हें शुभ माना गया है.

मंगलवार से शुरू होने वाले अग्नि पंचक होते हैं जिन्‍हें अशुभ माना गया है.

बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक दोषरहित पंचक होते हैं, जिन्‍हें शुभ माना गया है.

शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक होते हैं, जिन्‍हें अशुभ माना गया है.

शनिवार से शुरू होने वाले पंचक मृत्यु पंचक होते हैं, जिन्‍हें सबसे ज्‍यादा अशुभ माना गया है

रविवार से शुरू होने वाले पंचक रोग पंचक होते हैं, जिन्‍हें भी अशुभ माना गया है.

दोषरहित पंचक के नाम से ही जाहिर है कि इन पंचक में काम करने से दोष नहीं लगता है. यानी कि शुभ-मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. जैसे- सगाई, शादी, मुंडन, जनेऊ आदि. क्योंकि ये पंचक भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से प्रभावित होते हैं. इन पंचक में केवल दक्षिण दिशा की यात्रा करना, मकान की छत डलवाना, बिस्‍तर-पलंग या लकड़ी का सामान खरीदना ही वर्जित होता है.

