Advertisement
trendingNow13018577
Hindi Newsधर्म

क्‍यों शुभ हैं नवंबर के आखिर में लग रहे पंचक? कब से कब तक रहेंगे, ये भी जान लीजिए

Panchak in November 2025 : पंचक के 5 दिन अशुभ होते हैं, इस दौरान कुछ निषिद्ध कार्य और कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए. लेकिन नवंबर 2025 के आखिर में जो पंचक लग रहे हैं, वे कुछ अलग हैं. बल्कि कह सकते हैं कि ये पंचक शुभ हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्‍यों शुभ हैं नवंबर के आखिर में लग रहे पंचक? कब से कब तक रहेंगे, ये भी जान लीजिए

Dosh Rahit Panchak 2025: जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों में गोचर करता है तो उस समय को अशुभ माना जाता है. इसे पंचक काल कहा जाता है, जो कि 5 दिनों का होता है. पंचक काल में मृत्‍यु होना तक अशुभ माना गया है. भगवान राम ने लंकापति रावण का वध पंचक काल में ही किया था और विभीषण को छोड़कर उसका परिवार ही नष्‍ट हो गया था.  कहा जाता है कि पंचक में किसी की मृत्‍यु हो तो उसके परिवार के 5 लोगों पर संकट आता है. लेकिन साल 2025 के नवंबर महीने के आखिर में लग रहे पंचक काफी अलग हैं. इस महीने के पंचक शुभ माने जा रहे हैं और इसकी एक खास वजह है. 

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में बुध-शुक्र की धाकड़ युति 3 राशियों को देगी बंपर लाभ, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

नवंबर 2025 में पंचक 

Add Zee News as a Preferred Source

नवंबर 2025 में 2 बार पंचक लगेंगे. एक बार महीने की शुरुआत में पंचक लग चुके हैं और अब इस महीने का समापन भी पंचक से ही हो रहा है. 27 नवंबर 2025 की दोपहर 02:07 बजे से पंचक लगने जा रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर 2025 की रात को 11:18 बजे खत्म होंगे. 

 

क्या है दोषरहित पंचक

पंचक का निर्धारण उनकी शुरुआत के दिन से होता है. यानी कि सप्‍ताह के अलग-अलग दिन से शुरू होने वाले पंचक अलग-अलग प्रकार के होते हैं. इनमें से 2 पंचक को शुभ माना गया है और बाकी को अशुभ माना गया है. 

सोमवार से शुरू होने वाले राज पंचक होते हैं, जिन्‍हें शुभ माना गया है. 
मंगलवार से शुरू होने वाले अग्नि पंचक होते हैं जिन्‍हें अशुभ माना गया है. 
बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक दोषरहित पंचक होते हैं, जिन्‍हें शुभ माना गया है. 
शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक होते हैं, जिन्‍हें अशुभ माना गया है. 
शनिवार से शुरू होने वाले पंचक मृत्यु पंचक होते हैं, जिन्‍हें सबसे ज्‍यादा अशुभ माना गया है
रविवार से शुरू होने वाले पंचक रोग पंचक होते हैं, जिन्‍हें भी अशुभ माना गया है. 

दोषरहित पंचक के नाम से ही जाहिर है कि इन पंचक में काम करने से दोष नहीं लगता है. यानी कि शुभ-मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. जैसे- सगाई, शादी, मुंडन, जनेऊ आदि. क्योंकि ये पंचक भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से प्रभावित होते हैं. इन पंचक में केवल दक्षिण दिशा की यात्रा करना, मकान की छत डलवाना, बिस्‍तर-पलंग या लकड़ी का सामान खरीदना ही वर्जित होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Panchak 2025

Trending news

'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश