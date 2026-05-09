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Hindi Newsधर्म10 मई से शुरू हो रहे पंचक, इस बार सेहत पर करेंगे चोट, इन लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान

10 मई से शुरू हो रहे पंचक, इस बार सेहत पर करेंगे चोट, इन लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान

May 2026 Panchak Date: पंचक के 5 दिन बहुत अशुभ होते हैं और मई महीने के पंचक 10 मई से शुरू होने वाले हैं. इन पंचक के दौरान सेहत संबंधी समस्‍याएं होने के योग हैं. लिहाजा बचकर रहें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 09, 2026, 11:41 AM IST
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10 मई से शुरू हो रहे पंचक, इस बार सेहत पर करेंगे चोट, इन लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान

Panchak May 2026 Date: पंचक काल को सनातन धर्म में बहुत अशुभ माना गया है. इसलिए पंचक के 5 दिनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. जब चंद्रमा धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र तक यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करता है, तो उस अवधि को पंचक कहा जाता है. 

इस समय में किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं. मई में पंचक 10 मई 2026, रविवार की दोपहर 12:13 बजे से प्रारंभ होंगे और 14 मई 2026, गुरुवार को रात 10:34 बजे समाप्‍त होंगे. 

रोग पंचक करेंगे सेहत पर वार 

जब पंचक रविवार से शुरू होते हैं तो उसे रोग पंचक कहते हैं. इस बार पंचक 10 मई 2026, रविवार से शुरू हो रहे हैं, लिहाजा ये रोग पंचक हैं. रोग पंचक के 5 दिन सेहत के लिए अच्‍छे नहीं माने जाते हैं. पुरानी बीमारी उभर सकती है. नई बीमारी घेर सकती है. इसलिए 10 से 14 मई के दौरान अपने स्‍वास्‍थ्‍य का विशेष ख्‍याल रखें. तनाव से बचें और सकारात्‍मक सोच रखें. रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभ देगा. 

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पंचक के दौरान न करें ये काम 

- पंचक काल में नए घर का निर्माण करना, गृहप्रवेश करना वर्जित है. इस समय में यदि घर का निर्माण शुरू किया जाए, छत डलवाएं या नए घर में प्रवेश करें तो घर में नकारात्‍मकता रहती है. घर के लोग खुश नहीं रह पाते हैं, उनके बीच झगड़े-कलह होते हैं. 

- पंचक काल में लकड़ी, ज्‍वलनशील चीजें खरीदना वर्जित है. वरना दुर्घटना होने का खतरा होता है. इसलिए इन 5 दिनों में न तो लकड़ी खरीदें और न लकड़ी का कोई भी सामान जैसे फर्नीचर खरीदें. 

- पंचक काल में चारपाई, बिस्‍तर लेना भी बहुत अशुभ माना जाता है. यह गलती मृत्‍यु समान कष्‍ट देती है.  

- पंचक में दक्षिण दिशा में यात्रा न करें, वरना यात्रा के दौरान कष्‍ट होते हैं, सामान चोरी होने, दुर्घटना होने की आशंका रहती है. 

- पंचक काल में मृत्‍यु होना भी अच्‍छा नहीं माना जाता है. रावण की मृत्‍यु पंचक में हुई थी और फिर उसका पूरा खानदान खत्‍म हो गया था इसलिए पंचक में किसी की मौत हो तो अंतिम संस्कार में 4 नारियल, 4 मोतिचूर के लड्डू प्रतीकात्‍मक तौर पर रखे जाते हैं. ताकि परिवार में अन्‍य किसी पर संकट न आए. 

(यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मंगल, शुक्र-सूर्य का गोचर बदलेगा 12 राशि वालों का भाग्‍य, पढ़ें 11 से 17 मई का साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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