धर्म

एक ही महीने में दोबारा कहर ढाने आ रहे पंचक, ऐसे बचाएं खुद को!

Panchak 2025: पंचक के 5 दिनों को हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में बहुत अशुभ माना गया है. इस कारण इन 5 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इस साल अक्‍टूबर महीने में 2 बार पंचक लगना खतरनाक संकेत दे रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:02 AM IST
Panchak 2025 in October November: ग्रह-नक्षत्रों की एक खास स्थिति बनने पर 5 दिन के पंचक लगते हैं. इन 5 दिनों को बेहद अशुभ माना गया है इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. पंचक हर महीने लगते हैं. लेकिन इस साल अक्‍टूबर महीने में ऐसा योग बन रहा है कि इसमें 2 बार पंचक पड़ रहे हैं. अक्‍टूबर महीने की शुरुआत में भी पंचक थे और अब महीने का समापन भी पंचक से ही हो रहा है. अक्‍टूबर महीने में ही दिवाली और छठ जैसे महापर्व भी हैं. ऐसे में 2 बार पंचक का पड़ना शुभ नहीं कहा जा सकता. 

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर नाचने लगेंगे 5 राशि वाले लोग, साल 2026 में होने वाले हैं मालामाल, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

एक महीने में दो बार पंचक 

द्रिक पंचांग के अनुसार, अक्‍टूबर महीने में पहली बार 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पंचक काल रहा. अब दूसरी बार 31 अक्‍टूबर से पंचक शुरू हो रहे हैं, जो कि 4 नवंबर तक रहेंगे. दोनों ही बार पंचक शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, जिससे इन्‍हें चोर पंचक कहा जाएगा. 

कब लगते हैं पंचक? 
 
ज्योतिष के अनुसार, जब चंद्रमा लगातार पांच विशेष नक्षत्रों – धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती में गोचर करता है, तो इस कालावधि को पंचक कहा जाता है. हर महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जब चंद्रमा इन नक्षत्र में गोचर करता है.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा धोखेबाज होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आस्‍तीन के सांप की तरह डंसते हैं

चोर पंचक बेहद अशुभ 
 
वैसे तो किसी भी पंचक में किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कामों को करने की मनाही होती है. साथ ही कुछ अन्‍य काम भी वर्जित बताए गए हैं. लेकिन पंचकों में चोर पंचक, मृत्‍यु पंचक और अग्नि पंचक को विशेष रूप से अशुभ माना गया है. इन पंचक के दौरान की गई लापरवाहियां गंभीर परिणाम दे सकती हैं. 

चोर पंचक के दौरान यात्रा करने से बचें, विशेष तौर पर दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें. इसके अलावा अपने सामान की रक्षा करें. घर की सुरक्षा में कोताही ना करें. लकड़ी का कोई भी सामान ना खरीदें. इसके अलावा पलंग, बिस्‍तर, गद्दा यानी कि शैय्या से जुड़ा सामान ना खरीदें. मकान की छत या नींव नहीं डालवाएं. यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो पंचक की शांति जरूर करवाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Panchak

