Panchak: मई महीने की इस तारीख से शुरू होगा रोग पंचक, इस दौरान भूल से भी ना करें ये काम

Rog Panchak 2026: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को अच्छा नहीं माना गया है. मान्यतानुसार, पंचक के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए. मान्यतानुसार, पंचक दौरान किए गए कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होते. यही वजह है कि इस दौरान शादी-विवाह जैसे जरूरी और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. इसके अलावा अगर इस दौरान किसी मृत्यु हो जाती है, तो उसके दाह-संस्कार में विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है. पंचांग की गणना के अनुसार, मई महीने की 10 तारीख से शुरू होगी. चूंकि, यह पंचक रविवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे रोग पंचक कहा जा रहा है. ऐस में आइए जानते हैं कि रोग पंचक कब तक चलेगा और इस दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.

मई 2026 में रोग पंचक की अवधि

हिंदू पंचांग के मुताबिक, मई महीने की 10 तारीख से लेकर 14 तरीख तक पंचक रहेगा. यह पंचक रविवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे रोग पंचक कहा जा रहा है. दृक पंचांग के अनुसार, इस रोग पंचक की शुरुआत 10 मई को दोपहर 12 बजकर 08 मिनट से होगी. जबकि, इसकी समाप्ति 14 मई को रात 10 बजकर 34 मिनट पर होगी.

क्या है रोग पंचक और क्यों माना जाता है अशुभ?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हुए पांच नक्षत्रों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती) से गुजरता है, तो पंचक का निर्माण होता है. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार, रोग पंचक का सीधा संबंध व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत से होता है. ज्योतिषि शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इस दौरान पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं या मानसिक तनाव और थकान में वृद्धि हो सकती है. यह समय ऊर्जा के स्तर को कम करता है, इसलिए इसे किसी भी नए या शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है.

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किन्हें रहना होगा अधिक सतर्क?

जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों.

बुजुर्ग और छोटे बच्चे (जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो).

मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंग्जायटी से प्रभावित व्यक्ति.

वे लोग जिनका कार्य अधिक भागदौड़ या लंबी यात्राओं वाला है.

रोग पंचक में भूलकर भी न करें ये काम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रोग पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए. दक्षिण दिशा यमदेव को समर्पित होती है और इस दौरान यात्रा करने से परेशानियां उत्पन्न हो सकती है. पंचक के दौरान नए घर की छत डलवाना या निर्माण शुरू करना वर्जित है. इसके साथ ही इस अवधि में घास, लकड़ी या अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को इकट्ठा करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान आग लगने की संभावना अधिक रहती है. इसके अलावा पंचक के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)