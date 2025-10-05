Advertisement
trendingNow12948392
Hindi Newsधर्म

शुभ समय खत्‍म, अशुभ शुरू; बेहद खतरनाक हैं ये 4 दिन, देंगे एक के बाद एक बड़ी मुसीबतें

Panchak October 2025: हर महीने में शुभ और अशुभ समय या मुहूर्त आते हैं. इन मुहूर्तों को ध्‍यान में रखकर ही काम करना लाभ देता है, वरना शुभ काम भी अशुभ फल देते हैं. अक्‍टूबर में ऐसा ही अशुभ समय यानि कि पंचक शुरू हो गए हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुभ समय खत्‍म, अशुभ शुरू; बेहद खतरनाक हैं ये 4 दिन, देंगे एक के बाद एक बड़ी मुसीबतें

Chor Panchak 2025: हिंदू धर्म व ज्‍योतिष में पंचक काल को बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थितियां बनने पर 5 दिन के पंचक लगते हैं. पंचक के 5 दिनों को बेहद अशुभ माना गया है. साथ ही इस दौरान कई काम करने की मनाही की गई है. उस पर चोर पंचक, मृत्‍यु पंचक और अग्नि पंचक को सबसे ज्‍यादा अशुभ माना गया है. दरअसल, पंचक सप्‍ताह के किस दिन से लग रहे हैं, इससे निर्धारण होता है कि पंचक कौनसे हैं. अक्‍टूबर महीने में दशहरा खत्‍म होते ही पंचकों की शुरुआत हो गई है. जानिए ये कौनसे पंचक हैं और कब तक चलेंगे. 
 
यह भी पढ़ें: 3 महीने में मिलेगा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बाबा वेंगा की ने बताईं लकी राशियां, चुटकियों में पटलेगी किस्‍मत

चोर पंचक बिगाड़ेंगे काम 

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस महीने में 3 अक्टूबर से पंचक शुरू हुए हैं जो कि 8 अक्टूबर की देर रात समाप्‍त होंगे. ये पंचक शुक्रवार से शुरू हुए थे, लिहाजा ये चोर पंचक हैं. चोर पंचक को बेहद अशुभ माना गया है, ये धन हानि का योग बनाते हैं. साथ ही इस समय में किए गए शुभ कार्य भी अशुभ फल देते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वृष समेत 3 राशि के सिंगल जातकों को मिलेगा लव प्रपोजल, तुला वालों को मिलेगा पार्टनर से प्‍यार, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

पंचक में न करें ये काम 

वैसे तो पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. जैसे- सगाई, शादी, जनेऊ, मुंडन, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत आदि. लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्‍हें पंचक में करना पूरी तरह निषिद्ध किया गया है क्‍योंकि ये काम करने से जीवन पर संकट आने का खतरा रहता है. 

- पंचक काल में ना तो लकड़ी और ना ही लकड़ी से बनी चीजें खरीदें. जैसे- फर्नीचर, टेबल या अन्‍य कोई भी सामान. 
- पंचक के दौरान ज्‍वलनशील चीजें ना खरीदें ना घर में लाएं. 
- पंचक में बिस्‍तर, पलंग या शैय्या नहीं खरीदना चाहिए यह मृत्‍यु का संकट लाता है. 
- पंचक काल में घर की छत, नींव डलवाना, चौखट लगवाना, गृह निर्माण की शुरुआत करना बेहद अशुभ होता है. 
- पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए. 
- पंचक में यदि किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो उसकी अंत्‍येष्टि और अन्‍य संस्‍कार पुरोहित से पूछकर विशेष तरीके से करना चाहिए. ताकि परिवार में किसी अन्‍य पर संकट ना आए. 

यह भी पढ़ें: वीर योद्धा होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, हर हाल में होते हैं विजयी, लक्ष्‍य हासिल करके ही लेते हैं दम

कब लगते हैं पंचक? 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा लगातार पांच विशेष नक्षत्रों – धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती में गोचर करता है, तो पंचक लगते हैं. हर माह में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कामों को करने की मनाही होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Panchak

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;