Panchang 4 July 2026: जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहते हैं तो 5 दिन की यह अवधि पंचक काल कहलाती है. जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 3 व 4 जुलाई की रात 12:48 बजे ही चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर होते ही पंचक काल शुरू हो गया.
इसके साथ ही आज अडाल योग बन रहा है. प्रीति योग और आयुष्मान योग रहेगा. वहीं आज पहले धनिष्ठा नक्षत्र और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 12:40 बजे तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी. इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह शाम 07:18 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. वहीं 3 व 4 जुलाई की रात 12:48 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 01:43 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - शाम 05:01 बजे तक प्रीति योग रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:49 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे
चन्द्रोदय - रात 10:20 बजे
चन्द्रास्त - 5 जुलाई की सुबह 10:13 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से 05:01 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से 12:58 बजे तक
अमृत काल - None (कोई मुहूर्त नहीं )
राहुकाल - सुबह 09:10 बजे से 10:50 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:11 बजे से 03:51 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:49 बजे से 07:30 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:36 बजे से 08:30 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 09:21 बजे से देर रात 11:03 बजे तक
बालव - दोपहर 12:40 बजे तक
कौलव - दोपहर 12:40 बजे से 4 व 5 जुलाई की रात 01:09 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)