/Aaj Ka Panchang 1 August 2026: पंचक का दूसरा दिन, भद्रा का साया; जानें सावन कृष्ण तृतीया का राहुकाल और शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 1 August 2026: आज सावन महीने का तीसरा दिन और तृतीया तिथि है. वहीं अगस्त महीने की शुरुआत ही पंचक के अशुभ काल में हो रही है. इसके साथ ही आज राहुकाल के साथ-साथ भद्रा काल भी रहेगा. साथ ही शोभन योग भी बन रहा है. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें 1 अगस्त का पंचांग.
आज की तिथि - रात 11:07 बजे तक सावन कृष्ण तृतीया तिथि रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार
आज के ग्रह गोचर - आज पूरे दिन और पूरी रात चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे. वहीं सूर्य कर्क राशि में हैं. धन-समृद्धि के दाता शुक्र आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 08:45 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 11:22 बजे तक शोभन योग रहेगा और उसके बाद अतिगण्ड योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:01 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:05 बजे
चन्द्रोदय - रात 08:54 PM
चन्द्रास्त - 2 अगस्त की सुबह 09:03 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:09 बजे से 02:50 बजे तक
राहुकाल - सुबह सुबह 09:17 बजे से 10:55 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:11 बजे से 03:49 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:01 बजे से 07:39 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:45 बजे से 08:38 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 03:23 बजे से 05:02 बजे तक
वणिज - सुबह 10:53 बजे तक
विष्टि - सुबह 10:53 बजे से रात 11:07 बजे तक
बव - रात 11:07 बजे से 11:15 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)