Aaj Ka Panchang 1 October 2026: भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का श्राद्ध आज किया जाएगा. इस मौके पर सिद्धि योग और व्यातीपात योग बन रहा है. वहीं आज रोहिणी व्रत रखा जाएगा. दोपहर में राहु काल रहेगा और रोहिणी व मृगशीर्षा नक्षत्र रहेगा. वहीं
चंद्रमा पूरे दिन वृष राशि में संचार करेगा. वहीं बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा और सूर्य-शुक्र का द्विद्वादश योग भी बन रहा है. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार का पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 12:35 बजे तक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - षष्ठी श्राद्ध, रोहिणी व्रत.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग की सुबह 09:33 बजे बुध का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश होगा और रात 08:02 बजे सूर्य-शुक्र एक-दूसरे से 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे. चंद्रमा पूरे दिन वृष राशि में संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - 1 अक्टूबर की सुबह 06:02 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 30 सितंबर व 1 अक्टूबर की रात 12:20 बजे से सिद्धि योग प्रारंभ होगा जो 1 अक्टूबर की रात 09:17 बजे तक रहेगा. इसके बाद व्यातीपात योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:22 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:10 बजे
चन्द्रोदय - 1 अक्टूबर की रात 09:40 बजे
चन्द्रास्त - 2 अक्टूबर की सुबह 11:58 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:46 बजे से 05:34 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक
अमृत काल - देर रात 01:27 बजे से 02:57 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 01:45 बजे से 03:13 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:22 बजे से 07:50 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:48 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:18 बजे से 11:05 बजे तक, दोपहर 03:01 बजे से 03:49 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 08:58 बजे से देर रात 10:28 बजे तक
तैतिल - दोपहर 12:35 बजे तक
गर - दोपहर 12:35 बजे से देर रात 11:25 बजे तक
वणिज - देर रात 11:25 बजे से 2 अक्टूबर की सुबह 10:15 बजे
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)