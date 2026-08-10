Aaj Ka Panchang 10 August 2026: आज 10 अगस्त 2026 को सावन महीने का दूसरा सोमवार है. साथ ही सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है. इस कारण सुबह 05:47 बजे से 08:00 बजे तक कामिका एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा. इसके बाद 08:01 बजे से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा.
सावन महीने का प्रदोष व्रत बहुत खास होता है. क्योंकि यह व्रत शिव जी को समर्पित है और सावन का पूरा महीना भी शिव पूजा के लिए विशेष होता है. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज पूजा के मुहूर्त, नक्षत्र, योग समेत 9 अगस्त का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 08:01 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - सोमवार.
आज के व्रत-त्योहार - सावन महीने का दूसरा सोमवार, प्रदोष व्रत, कामिका एकादशी पारण.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 12:26 बजे तक आद्रा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 9 व 10 बजे की रात 02:04 बजे से रात 10:16 बजे तक वज्र योग रहेगा और इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:05 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:59 बजे
चन्द्रोदय - तड़के सुबह 03:00 बजे
चन्द्रास्त - शाम 05:14 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:29 बजे से 05:17 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:57 बजे तक
अमृत काल - None
राहुकाल - सुबह 07:41 बजे से 09:18 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:09 बजे से 03:45 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:57 बजे से 01:49 बजे तक, दोपहर 03:32 बजे से 04:24 बजे तक
वर्ज्यम् - देर रात 11:17 बजे से 12:44 बजे तक
तैतिल - सुबह 08:01 बजे तक
गर - सुबह 08:01 बजे से शाम 06:27 बजे तक
वणिज - शाम 06:27 बजे से 11 अगस्त की सुबह 04:54 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)