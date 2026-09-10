Aaj Ka Panchang 10 September 2026: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ की सामग्री में कुशा (एक प्रकार की घास) का उपयोग होता है. साथ ही कुशा के आसन पर बैठकर अनुष्ठान करना शुभ फलदायी माना गया है. साल भर के अनुष्ठानों में उपयोग के लिए कुशा इकट्ठी करने के लिए भाद्रपद अमावस्या का दिन बहुत अच्छा माना गया है. इस दिन इकट्ठी की गई कुशा में दोष नहीं लगता है. साथ ही आज पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदी में स्नान करें, तर्पण और दान करें, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. जानिए आज के शुभ मुहूर्त, योग, राहुकाल आदि.
आज की तिथि - भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सुबह 10:33 बजे तक रहेगी और इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - कुशाग्रहणी अमावस्या.
आज के ग्रह गोचर - आज अरुण ग्रह वक्री हो रहे हैं. वहीं चंद्रमा पूरे दिन और रात सिंह राशि में ही रहेंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 02:04 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 07:17 बजे तक सिद्ध योग रहेगा और इसके बाद साध्य योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - 6:15 AM
सूर्यास्त - 6:32 PM
चन्द्रोदय - Sep 10 5:10 AM
चन्द्रास्त - Sep 10 6:04 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:39 बजे से 05:27 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:46 बजे से दोपहर 01:17 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 01:55 बजे से 03:28 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:15 बजे से 07:47 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:51 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:21 बजे से 11:10 बजे तक, दोपहर 03:15 बजे से शाम 04:04 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 09:48 बजे से देर रात 11:21 बजे तक
शकुनि - सुबह 10:33 बजे तक
चतुष्पद - सुबह 10:33 बजे से रात 09:42 बजे तक
नाग - रात 09:42 बजे से 11 सितंबर की सुबह 08:57 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)