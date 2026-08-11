Aaj Ka Panchang 11 August 2026: आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, इसी दिन सावन शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है. कांवड़िए आज ही कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पवित्र तीर्थों से लाया गया गंगाजल शिव धामों में अर्पित करते हैं. आज शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष अभिषेक, पूजा-अर्चना होती है. इस साल 11 अगस्त को जल चढ़ाने के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं. जिसमें प्रदोष काल मुहूर्त शाम 7:04 से रात 9:00 बजे तक है. साथ ही मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 11 अगस्त का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 11 अगस्त की सुबह 04:54 बजे से देर रात 01:53 बजे तक सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - सावन शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार सुबह 04:42 बजे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 10:09 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - शाम 06:51 बजे तक सिद्धि योग रहेगा और इसके बाद व्यातीपात योग रहेगा.
सूर्योदय - 6:05 AM
सूर्यास्त - 6:58 PM
चन्द्रोदय - Aug 11 4:10 AM
चन्द्रास्त - Aug 11 6:07 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:29 बजे से 05:17 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 07:58 बजे से 09:25 बजे तक, रात 02:09 बजे से तड़के सुबह 03:36 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:45 बजे से शाम 05:22 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:18 बजे से 10:55 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:32 बजे से 02:08 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:40 बजे से 09:31 बजे तक, देर रात 11:25 बजे से 12:09 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 05:26 बजे से 06:53 बजे तक
विष्टि - सुबह 04:54 बजे से दोपहर 03:23 बजे तक
शकुनि - दोपहर 03:23 बजे से 11 व 12 अगस्त की रात 01:53 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)