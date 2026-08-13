Aaj Ka Panchang 13 August 2026: सावन महीने के 15 दिन बीत गए हैं और आज 13 अगस्त से श्रावण शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है. साथ ही 12 अगस्त को लगा सूर्य ग्रहण भी तड़के सुबह खत्म हो चुका है. इसके बाद सुबह 6 बजे चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ गए हैं. वहीं आज वरीयान येग और परिघ योग बन रहा है. इसके अलावा अडाल-विडाल योग भी रहेगा. श्रीहरि विष्णु के भक्त गुरुवार व्रत रखेंगे और जगत के पालनहार की पूजा करेंगे. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग के आधार पर देखें आज की तिथि, योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत 13 अगस्त 2026 का पंचांग.
आज की तिथि - रात 08:41 बजे तक सावन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी. इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - गुरुवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा का सूर्य की राशि सिंह में सुबह 06:06 बजे गोचर. रात 09:49 बजे बुध और शुक्र एक-दूसरे 60 डिग्री पर लाभ दृष्टि योग बनेगा.
आज का नक्षत्र - सुबह 06:06 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 12:15 बजे तक वरीयान योग रहेगा और इसके बाद परिघ योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:06 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:57 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 06:24 बजे
चन्द्रास्त - शाम 07:32 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:30 बजे से 05:18 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 02:21 बजे से 03:51 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:08 बजे से 03:44 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:06 बजे से 07:42 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:55 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:23 बजे से 11:14 बजे तक, दोपहर 03:31 बजे से शाम 04:22 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 05:22 बजे से 06:52 बजे तक
किस्तुघन - देर रात 11:06 बजे से 13 अगस्त की सुबह 09:51 बजे तक
बव - सुबह 09:51 बजे से रात 08:42 बजे तक
बालव - रात 08:42 बजे से 14 अगस्त की सुबह 07:40 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)