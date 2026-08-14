Aaj Ka Panchang 14 August 2026: श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे. वहीं परिघ योग और शिव योग बन रहे हैं. यह अमावस्या का अगला दिन होने से चंद्र दर्शन का दिन भी है. हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि के अगले दिन चंद्रमा के दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है. हालांकि इस दिन चांद की बेहद पतली सी रेखा दिखाई देता है. साथ ही आज शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें खीर का भोग लगाएं, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज के शुभ-अशुभ काल, नक्षत्र, योग, राहुकाल समेत 14 अगस्त का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 06:47 बजे तक सावन शुक्ल द्वितीया तिथि है और इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - शुक्रवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:38 बजे से पूरे दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 09:28 बजे तक परिघ योग रहेगा और इसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:06 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:56 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 07:26 बजे
चन्द्रास्त - रात 08:09 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:30 बजे से 05:18 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:57 बजे तक
अमृत काल - रात 09:56 बजे से देर रात 11:28 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:44 बजे से शाम 05:20 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:42 बजे से 09:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:40 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 12:57 बजे से 01:48 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 12:19 बजे से 01:51 बजे तक
बालव - सुबह 07:40 बजे तक
कौलव - सुबह 07:40 बजे से शाम 06:47 बजे तक
तैतिल - शाम 06:47 बजे से 15 अगस्त की सुबह 06:03 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)