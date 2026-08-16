/Aaj Ka Panchang: आज दूर्वा गणेश चतुर्थी पर बना सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पूजा मुहूर्त, भद्रा काल समेत पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 16 August 2026: दूर्वा गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा को समर्पित व्रत है, जिसमें उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करना बेहद शुभ और मनोकामना पूर्ति करने वाला माना जाता है. यह व्रत हर साल हरियाली तीज के अगले दिन सावन शुक्ल चतुर्थी को रखा जाता है. इस साल तो यह व्रत और भी खास है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. वहीं साध्य योग भी बन रहा है. इस दौरान भद्रा काल भी रहेगा. देखें 16 अगस्त 2026, रविवार का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - सावन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 04:52 बजे तक रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के व्रत-त्योहार - दूर्वा गणपति चतुर्थी.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे. वहीं 15 व 16 अगस्त की रात 02:09 बजे बुध ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 03:25 बजे से पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 05:51 बजे से अगले दिन 17 अगस्त की सुबह 03:50 बजे तक सवार्थ सिद्धि योग रहेगा. इसके अलावा सुबह 05:20 बजे से पूरे दिन साध्य योग भी रहेगा.
भद्राकाल - सुबह 05:05 बजे से दोपहर 04:52 तक भद्राकाल रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:07 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:54 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 09:21 बजे
चन्द्रास्त - रात 09:16 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:31 बजे से 05:19 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:56 बजे तक
अमृत काल - रात 09:43 बजे से देर रात 11:21 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:19 बजे से 06:54 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:31 बजे से 02:07 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:43 बजे से शाम 05:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:12 बजे से 06:03 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 01:36 बजे तक
विष्टि - सुबह 05:05 बजे से शाम 04:53 बजे तक
बव - शाम 04:53 बजे से 17 अगस्त की 04:51 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)