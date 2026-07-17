17 July ka Panchang: आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी तिथि है, जिसे अनिरुद्ध चतुर्थी कहते हैं. हर महीने की दूसरी चतुर्थी को वरद चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहा जाता है. 17 जुलाई को आषाढ़ की दूसरी चतुर्थी है और इस दिन भद्रा काल भी रहेगा. इसके अलावा व्यातीपात योग भी बनेगा, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
इन अशुभ योगों के बीच पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब-कब हैं और कब चंद्रोदय होगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 17 जुलाई 2026 का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 06:28 बजे तक आषाढ़ शुक्ल तृतीया तिथि रहेगी. इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. जो कि पूरे दिन व्याप्त रहेगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - अनिरुद्ध चतुर्थी.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में स्थित रहेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 06:34 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 16 व 17 जुलाई की रात 01:21 बजे से 17 जुलाई की रात 10:45 बजे तक व्यातीपात योग रहेगा और इसके बाद वरीयान योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:55 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 08:44 बजे
चन्द्रास्त - रात 09:39 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:19 बजे से 05:07 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - शाम 04:18 बजे से 05:49 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:53 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:52 बजे से शाम 05:31 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:34 बजे से 09:14 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:34 बजे से 09:27 बजे तक, दोपहर 12:59 बजे से 01:52 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 07:13 बजे से 08:44 बजे तक, देर रात 02:22 बजे से तड़के सुबह 03:56 बजे तक
गर - सुबह 06:28 बजे तक
वणिज - सुबह 06:28 बजे से शाम 05:30 बजे तक
विष्टि - शाम 05:30 बजे से 18 जुलाई की सुबह 04:43 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)