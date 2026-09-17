Aaj Ka Panchang 17 September 2026: विश्वकर्मा पूजा पर्व हर साल 17 सितंबर को कन्या संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है. मान्यता है कि कन्या संक्रांति के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र हैं. सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश यानी कि कन्या संक्रांति 17 सितंबर को ही होती है. इसलिए इसी दिन विश्वकर्मा पूजा की जाती है. संसार के पहले वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन उनके साथ-साथ मशीनों, औजारों की पूजा करने का विधान है. इस साल इस शुभ मौके पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. जानिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति, गुरुवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 सितंबर 2026 की सुबह 07:58 बजे सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या में आएंगे. जिसे कन्या संक्रांति कहा जाता है.
आज का नक्षत्र - शाम 07:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 12:49 बजे तक विष्कुम्भ योग रहेगा और इसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:17 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:25 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 11:47 बजे
चन्द्रास्त - रात 10:28 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:41 बजे से 05:29 बजे तक
अमृत काल - सुबह 08:23 बजे से 10:09 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 01:52 बजे से 03:23 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 6:17 बजे से 07:48 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:50 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:20 बजे से 11:08 बजे तक, दोपहर 03:10 बजे से 03:59 बजे तक
वर्ज्यम् - देर रात 02:09 बजे से तड़के सुबह 03:56 बजे तक
तैतिल - सुबह 10:48 बजे तक
गर - सुबह 10:48 बजे से देर रात 11:52 बजे तक
वणिज - देर रात 11:52 बजे से 18 सितंबर की दोपहर 01:01 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)