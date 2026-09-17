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Aaj Ka Panchang: विश्‍वकर्मा पूजा और कन्‍या संक्रांति आज, बना सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पूजा मुहूर्त समेत पूरा पंचांग

Today Panchang: आज संसार के पहले वास्‍तुकार और शिल्‍प के देवता भगवान विश्‍वकर्मा की जयंती है. यह पर्व सूर्य के कन्‍या राशि में प्रवेश के दिन मनाया जाता है और औजारों-मशीनों की पूजा करते हैं. देखें 17 सितंबर के योग, मुहूर्त, नक्षत्र, राहुकाल.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 17, 2026, 04:06 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:06 AM IST
Aaj Ka Panchang: विश्‍वकर्मा पूजा और कन्‍या संक्रांति आज, बना सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पूजा मुहूर्त समेत पूरा पंचांग
Image Credit: 17 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग. (Photo: Zee News)

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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